Prefeitura confirma que São Carlos passa a ter mais um feriado no mês de novembro

Dia Nacional da Consciência Negra - Crédito: Reprodução/PNUD

A assessoria de imprensa da Prefeitura Municipal confirmou ao São Carlos Agora que o dia 20 de novembro passa a ser feriado na cidade.

A partir de agora, neste mês serão comemorados quatro feriados: Dia 2 Finados, Dia 4 Aniversário da Cidade, 15 Proclamação da República e o dia 20, quando será comemorado o Dia da Consciência Negra.

O município decidiu seguir o decreto do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, publicado no dia 13 de setembro no Diário Oficial, que criou o feriado em todo o estado de São Paulo. “Faço saber que a Assembleia Legislativa decreta e eu promulgo a seguinte lei: Artigo 1º - Fica instituído, no âmbito do Estado, o dia 20 de novembro de cada ano, Dia Estadual da Consciência Negra, como feriado estadual”.

