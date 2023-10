Prefeitura comemora o Dia Nacional da Guarda Municipal

Crédito: Divulgação

A Guarda Municipal de São Carlos (GM) comemorou na última terça-feira, 10, o Dia Nacional da Guarda Municipal, instituído em 2009, por meio da Lei Federal nº 12.066. Em São Carlos a Guarda Municipal foi criada em 2011, mas suas atividades foram iniciadas em 21 de fevereiro de 2003, na época com 101 integrantes.

Em 2018, o Prefeito Airton Garcia instituiu a Secretaria Municipal de Segurança Pública, o que deu novos rumos, colocando a Guarda Municipal dentro de suas atribuições legais no contexto de Segurança Pública.

Hoje a Guarda Municipal de São Carlos é formada por 148 integrantes, sendo 59 mulheres e 89 homens, contribuindo para diminuir os índices de criminalidade na cidade, aumentando assim a sensação de segurança junto a população, também é responsável por zelar pelos bens públicos municipais, como prédios, praças, parques, monumentos, equipamentos e instalações, com o objetivo de evitar danos, depredações e vandalismo.

Os investimentos que o município fez na Guarda Municipal nesta gestão são incomparáveis. Hoje a GM de São Carlos é referência estadual e federal, com uma gestão operacional praticamente 100% digital.

Samir Gardini, secretário de Segurança Pública, falou que a Guarda Municipal tem contribuído com o município de forma muito efetiva, realizando um trabalho sincronizado em conjuntos com as Polícias Civil, Militar, Científica, com o Ministério Público e o Judiciário.

“Nossa ideia é investir mais ainda, tanto na capacitação como em equipamentos. Para o estado, para o sistema de segurança pública como um todo, quanto mais políticas de segurança, quanto mais recursos humanos, mais tecnologia empenhada, melhor para a sociedade. É uma data muito feliz, tanto para a Prefeitura quanto para a Guarda Municipal. Temos uma harmonia no trabalho e quem ganha com isso é a cidade, a população. Parabéns a todos os Guardas Municipais do Brasil”, disse o secretário Gardini.

O Comandante da Guarda Municipal de São Carlos, Michael Yabuki, falou dos desafios da corporação. “A GM encontra um desafio muito grande em relação a segurança jurídica, ela vem crescendo na sua atuação, na sua prestação de serviços a população, porém ainda existem entendimentos diferentes do judiciário relativo aos serviços executado pela corporação”.

Netto Donato, secretário de Governo, confirmou que o prefeito Airton Garcia vai dar um acréscimo nas gratificações da GM. “A gente sabe o quanto a Guarda é importante, hoje ela integra o sistema de segurança da cidade, o que é fundamental para a proteção do município e por isso o prefeito determinou um acréscimo de 10% nas gratificações que eles recebem de risco de vida. Temos como compromisso de governo continuar investindo em formação, fardamentos, viaturas e, especialmente, em inteligência”, finalizou Netto.

O evento também foi de homenagens para vários integrantes que se destacaram esse ano, no período de abril até setembro, e também para os agentes que participaram de cursos que foram realizados pela instituição. Nesse período foram feitos quase 3.000 atendimentos de alarmes, 500 Registros de Ocorrências (R.O), 1.330 atuações em apoio a fiscalizações diversas, 1.000 atuações de atendimento de medidas protetivas, 1.800 autuações de trânsito e milhares de empenhos e outras atividades. Finalizando as comemorações, foi ministrada uma palestra pelo GM de Jandira, Siderley Lima, sobre sobrevivência policial.

Além dos GM de São Carlos, participaram do evento o Capitão Gregório do Corpo de Bombeiros, Major Gonçalves da Polícia Militar, Sargento Poli do Tiro de Guerra, Vitor José Reis, Comandante da Guarda Municipal de Ibaté, Edmilton Rodrigo, Comandante da Guarda Municipal de Pirassununga, Leandro Severo, secretário de Comunicação, na ocasião representando o Prefeito Airton Garcia, os vereadores Thiago de Jesus e Moisés Lazarine.

Essa data também foi marcada com uma caravana realizada em Brasília pela luta dos direitos, segurança jurídica e benefícios para a categoria.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Leia Também