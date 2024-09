Prefeitura começa a recapear ruas do Santa Felícia, Santa Marta e Jardim dos Coqueiros

Recape - Crédito: divulgação

A Prefeitura de São Carlos iniciou essa semana o recapeamento de 88.584,56 m2 de vias no bairro Santa Felícia e está finalizando a recuperação de outros 15.741,92 m2 de asfalto no Jardim dos Coqueiros. O Parque Santa Marta também começou a receber o serviço nesta quarta-feira (11/09).

Os recursos são referentes aos R$ 35 milhões de créditos conquistados junto ao Banco do Brasil para melhoria de vias públicas do município. Já tiveram as vias recuperadas por esse contrato os seguintes bairros: Américo Alves Margarido, Vila Faria, Vila Derigge, Rancho Velho, Vila Monteiro, Vila Santo Antônio, Douradinho, Jardim Gibertoni, Jardim São Carlos, Jardim São Paulo, Jardim Ricetti, Nova São Carlos, Castelo Branco, Azulville II e Jardim De Cresci.

As ruas Treze de Maio, São Sebastião, Sete de Setembro, Jesuíno de Arruda, Monteiro Lobato, Major Manoel Antônio de Mattos, Sorbone e avenida Comendador Alfredo Maffei também já receberam o serviço.

Por esse contrato serão recapeados no total 586 quarteirões, o que corresponde a 464.999,34 m2. Neste momento as equipes estão no Santa Felícia, Jardim dos Coqueiros e no Santa Marta, porém ainda falta fazer o recape de vias no Cidade Aracy e no Parque Delta, além de outras ruas da região central.

