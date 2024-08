Prefeitura coloca em funcionamento mais 10 câmeras de monitoramento em São Carlos

Crédito: Divulgação

A Prefeitura de São Carlos, por meio da Secretaria Municipal de Segurança Pública, colocou em funcionamento mais 10 câmeras de monitoramento na cidade, entre elas duas Speed Dome que são câmeras que possuem zoom óptico, se movimentam por 360º e são controladas de forma remota pelo CCO (Central de Controle Operacional), as outras são câmeras LPR (License Plate Recognition) de tecnologia avançada que utiliza inteligência artificial e visão computacional que permite reconhecer, ler e armazenar as placas de veículos e fazem parte do projeto da Muralha Paulista, do cinturão de segurança da cidade, onde todo o veículo que entra ou sai da cidade é fotografado, possibilitando seu monitoramento quando necessário.

As câmeras Speed Dome foram instaladas na rua XV de Novembro com Rua Capitão Adão Pereira de Souza Cabral e na Rotatória do Cristo, já as LPR, que fazem a leitura das placas, foram instaladas nas entradas e saídas da cidade, como na avenida Professor Luís Augusto de Oliveira com rua Luiz Vaz de Camões, na região do SAMU, sendo uma no sentido rodovia e outra no sentido centro, na avenida Getúlio Vargas, próximo a rotatória da antiga Cardinali, também nos dois sentidos; rodovia e centro, na rua Prof. José Ferraz Camargo (acesso a UFSCar), na Estrada Municipal Guilherme Scatena (Rotatória da UFSCar) e mais duas na Rotatória do Cristo, no sentido bairro e centro.

O investimento foi de R$ 322.000,00, sendo R$ 250.000,00 de emenda parlamentar do Deputado Federal Capitão Derrite, atual Secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo e R$ 72.000,00 de contrapartida do município.

Samir Gardini, secretário de Segurança Pública, explica que com mais essas câmeras vai se construindo uma muralha virtual, monitorando praticamente todas as entradas e saídas da cidade. “Estamos integrando mais 10 câmeras ao sistema de monitoramento da cidade, conseguimos através de uma emenda parlamentar do Deputado Capitão Derritre, hoje secretário de Segurança Publica do Estado de São Paulo, são 10 câmeras que vão ajudar muito na segurança de São Carlos, entre elas duas Speed Dome de 45x e câmeras LPR, que registram todos os veículos que passam por elas, além disso, as câmeras estão ligadas ao sistema da Muralha Paulista, do Detecta e ao Córtex Nacional, todas as polícias têm acesso a essas câmeras que foram colocadas em locais estratégicos, o município agradece o Deputado Derrite pela contribuição com a segurança de São Carlos”.

O secretário lembra, ainda, que mais algumas câmeras devem entrar em operação nos próximos dias, 3 em Água Vermelha e 3 em Santa Eudoxia, além de mais 2 na área rural.

