A Prefeitura de São Carlos, por meio da Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência e Paradesportos (SMPDP), realizou nesta sexta-feira (21/03), Dia Mundial da Síndrome de Down, um evento no Auditório “Bento Prado de Almeida Ferraz Júnior” com o objetivo aumentar a conscientização sobre a importância de garantir oportunidades iguais e promover uma sociedade mais acessível e justa para todos.

O Dia Mundial da Síndrome de Down é uma data de conscientização global para celebrar a vida das pessoas com a síndrome e para garantir que elas tenham as mesmas liberdades e oportunidades que todas as pessoas. É oficialmente reconhecida pelas Nações Unidas desde 2012.

A celebração desse dia inclui campanhas de conscientização, palestras, eventos culturais e esportivos, além de iniciativas para dar visibilidade às histórias de superação e conquistas das pessoas com Síndrome de Down.

O evento em São Carlos começou com o depoimento do influencer João Vitor de Paiva, palestrante, modelo, ator, 1º conselheiro jovem T21 do Unicef, 1º aluno de Educação Física T21 graduado pela PUC-Goiânia, ganhador do Prêmio iBest 2024 na categoria Diversidade e Inclusão. “A síndrome não me impediu de estudar em escolas regulares. Todas buscaram alternativas para potencializar o meu aprendizado”, comentou o influencer.

Ele também já atuou no filme “Colegas”, lançado em 2012 e na continuação da obra, “Colegas e o Herdeiro”, que será lançada esse ano. E já desfilou na maior semana de moda do Brasil, a São Paulo Fashion Week.

“João Vitor é um exemplo de superação, e inspira milhares de pessoas, além de promover a inclusão em todos os aspectos da vida. Seu trabalho e dedicação continuam a quebrar barreiras e a transformar percepções, mostrando que com determinação e apoio, todos os sonhos são possíveis”, observou o prefeito Netto Donato que fez a abertura oficial do evento juntamente com a primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade, Herica Ricci Donato.

“A comemoração é essencial para combater estereótipos e preconceitos, além de dar visibilidade às conquistas das pessoas com a Síndrome de Down. Ao longo dos anos, avanços significativos foram percebidos em áreas como educação, mercado de trabalho e saúde, mas ainda há desafios a serem superados”, afirmou Rafael Almeida, secretário municipal da Pessoa com Deficiência e Paradesportos, que também falou dos serviços oferecidos pela sua pasta.

O Dr. Douglas F. Martins, médico pediatra e funcional integrativo ministrou palestra com o tema “Acompanhamento pediátrico do paciente com trissomia do cromossomo 21”. “É importante que o diagnóstico seja realizado no pré-natal, temos exames, como o de translucência nucal, um ultrassom morfológico do primeiro trimestre da gravidez que ajuda a avaliar o risco de síndrome de Down. O exame analisa a quantidade de líquido sob a pele na região atrás do pescoço do feto, além dos testes genéticos. O mais importante é a família saber que a síndrome de Down não é uma doença, mas sim uma condição genética inerente à pessoa. Porém, está associada a algumas questões de saúde que devem ser observadas desde o nascimento da criança”, ressaltou o médico.

O pediatra enfatizou que dentro da síndrome de Down existe uma porcentagem grande de crianças que desenvolvem autismo junto. “Hoje o autismo tem aumentado muito na população em geral e dentro da síndrome de Down acompanha esse processo. Mas a síndrome não limita a pessoa em se desenvolver, em fazer faculdade, em ter um emprego e constituir família. Obviamente temos algumas limitações genéticas dentro da fertilidade, mas isso não impede que elas se relacionem, que elas se casem, que tenham relacionamentos. O que mais atrapalha é o não entendimento, gerando o preconceito. Todos precisam entender que é uma característica, como se fosse a cor do cabelo, a cor do olho, uma característica daquela pessoa e não é uma doença”, finalizou Dr. Douglas F. Martins.

Celebrar o Dia Mundial da Síndrome de Down não é apenas um ato simbólico, mas um compromisso com um mundo mais igualitário, onde todas as pessoas, independentemente de suas características, podem ter seus direitos garantidos.Durante o evento ocorreu a apresentação do Coral APAE e dos atletas com síndrome de Down da Liga Central de Natação, treinados por Airton Doniseti Bianchi (Mitcho).

Também participaram do evento os vereadores Elton Carvalho, que na ocasião representou o presidente da Câmara Municipal, Lucão Fernandes, Dé Alvim e Paulo Vieira.

