Prefeitura abre processo seletivo para contratar professores temporários

Crianças na escola -

A Prefeitura de São Carlos está com inscrições abertas até 5 de dezembro para o Processo Seletivo Simplificado para contratação de professor em caráter temporário para emprego de Professor II e Professor III – áreas Educação Física, História, Inglês, Língua Portuguesa, Geografia, Ciências Físicas e Biológicas, Arte e Educação Especial.

A inscrição deverá ser efetuada exclusivamente pela internet até o dia 05/12/2024 por meio do link https://cidadao.saocarlos.sp.gov.br/. No ato da inscrição o candidato deve anexar a Cédula Oficial de Identidade ou Carteira e/ou cédula de identidade expedida pela Secretaria de Segurança, pelas Forças Armadas, pela Polícia Militar, pelo Ministério das Relações Exteriores ou Carteira de Trabalho e Previdência Social ou Certificado de Reservista ou Passaporte ou Cédulas de Identidade fornecidas por Órgãos ou Conselhos de Classe, que por lei federal, valem como documento de identidade (OAB, CRC, CRA, CRQ etc.) ou Carteira Nacional de Habilitação (com fotografia na forma da Lei n.º 9.503/97) e documentos que comprovem os requisitos mínimos para o emprego (diploma/licenciatura), não sendo aceitas declarações.



A jornada de trabalho será distribuída da seguinte forma: Professor II - jornada semanal de 33 horas, sendo 22 horas em atividades com alunos, 02 horas de trabalho pedagógico coletivo, 03 horas de trabalho pedagógico individual e 06 horas de trabalho pedagógico livre e Professor III - jornada semanal de acordo com as necessidades da Secretaria Municipal de Educação.

Poderá haver suplementação da jornada de trabalho, a critério da Administração. Os horários de cumprimento da jornada de trabalho serão estabelecidos pela Secretaria Municipal de Educação podendo, inclusive, ser cumpridos aos sábados e feriados, e em períodos diurnos ou noturnos.

Para o emprego de Professor II, com 33 horas, o vencimento é de R$ 4.452,00. Já para o emprego de Professor III – áreas Educação Física, História, Inglês, Língua Portuguesa, Geografia, Ciências Físicas e Biológicas, Arte e Educação Especial, a jornada semanal é variável e o vencimento é de R$ 30,75 a hora trabalhada.

As contratações poderão ocorrer durante o ano letivo de 2025, de acordo com a necessidade da Prefeitura e à medida que surgirem vagas.

Leia Também