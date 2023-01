Prefeitura abre processo seletivo para contratação de professores em caráter temporário

Crédito: Divulgação

A Prefeitura de São Carlos abriu processo seletivo para contratação em caráter temporário de Professor III para dar aulas nas escolas do município na Educação Especial e disciplinas como Português, Geografia, História, Artes, Ciências Físicas e Biológicas, Música e Inglês.

A inscrição deverá ser feita exclusivamente pela internet do dia 26/01/2023 ao dia 01/02/2023 por meio do link https://cidadao.saocarlos.sp.gov.br onde os candidatos também poderão conhecer a documentação necessária e todos os termos previstos no edital.

O resultado final preliminar da seleção será divulgado no dia 11/02/2023 por meio de publicação no Diário Oficial do Município que pode ser acessado através do site www.saocarlos.sp.gov.br.

O secretário municipal de Educação, Roselei Françoso, explica que o processo seletivo é para suprir as necessidades imediatas da SME e antecede a necessidade de realização de um concurso público. “Nós temos uma grande demanda para a contratação de professor especialista em Educação Especial, necessitamos de aproximadamente 60 professores a serem contratados logo no início das atividades do calendário letivo 2023”, justificou.

Roselei Françoso anunciou também que já foi protocolado na Secretaria Municipal de Gestão de Pessoas a solicitação de realização do concurso público e foi constituída uma Comissão para acompanhar todo o processo de tramitação da realização deste concurso.

“Temos alguns projetos para apoio e substituição e estamos preparando junto com a nossa equipe de supervisão um Projeto de Lei para encaminhar para a Câmara Municipal. Se aprovado teremos um número de professores para ajudar a recuperar o tempo perdido com a pandemia e outras dificuldades que muitos alunos tiveram no processo de ensino e aprendizagem, portanto rompida a fase de classificação e alteração do Estatuto teremos um número adicional de professores”, finalizou o secretário.

Leia Também