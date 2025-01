Prefeito se reúne com engenheiros e arquitetos da Secretaria de Gestão da Cidade e Infraestrutura

Compartilhar no facebook

O prefeito Netto Donato e o vice-prefeito e secretário de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia, Roselei Françoso, estiveram na manhã desta segunda-feira (13/01), no SIGA (Sistema Integrado de Gestão Administrativa), prédio que reúne em único local as secretarias de Gestão da Cidade e Infraestrutura, Segurança Pública e Mobilidade Urbana, Conservação e Qualidade Urbana, Clima e Meio Ambiente e de Habitação Social e Regularização Fundiária.

A reunião ocorreu na secretaria de Gestão da Cidade e Infraestrutura com o secretário João Muller, diretores, técnicos, engenheiros e arquitetos da pasta. Na pauta da reunião os projetos em elaboração e os que devem entrar no planejamento, além de agilidade na tramitação de processos.

O prefeito Netto Donato falou da importância da pasta para o desenvolvimento da cidade. "Montamos uma equipe extremamente capacitada, qualificada e com experiência em administração pública, porque entendemos que essa pasta tem papel fundamental no desenvolvimento urbano e na melhoria da qualidade de vida dos cidadãos. São elas que planejam, coordenam e executam ações essenciais para garantir infraestrutura adequada e o ordenamento do crescimento das cidades".



Netto Donato também pediu agilidade na elaboração dos projetos. "Quando vamos buscar recursos tanto no Governo do Estado como no Governo Federal, a primeira coisa que precisamos apresentar é o projeto executivo, por isso priorizamos a contratação de profissionais de alto conhecimento na parte técnica", finalizou.

O vice-prefeito, Roselei Françoso, falou da importância da reunião com os servidores. "Essa secretaria reúne tanto os profissionais da antiga pasta da Obras como da Habitação, portanto vai desempenhar um papel estratégico no planejamento urbano, garantindo que o crescimento da cidade seja sustentável e esteja alinhado às necessidades da população".

"Com a junção das pastas hoje temos aproximadamente 100 servidores, a maioria de carreira, técnicos. Já os externos o prefeito Netto solicitou que fossem profissionais vinculados ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREAS) e também ao Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU), atendendo uma demanda da Associação dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos de São Carlos (AEASC), e assim foi feito. Também atendendo ao pedido dos profissionais da área da construção civil ao prefeito, retomamos o atendimento presencial por parte dos analistas de projetos unifamiliares pessoal. A meta da administração é transformar as políticas públicas em ações concretas que impactam positivamente a vida da população", disse João Muller, secretário de Gestão da Cidade e Infraestrutura.

O prefeito Netto Donato deve se reunir nos próximos dias com profissionais e técnicos das demais pastas.

Da assessoria

