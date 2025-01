Prefeito Netto Donato se reúne com executivo da agricultura

Crédito: divulgação

O Prefeito Netto Donato se reuniu na tarde desta quarta-feira (29/01), em São Carlos, com o secretário executivo de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo e com o coordenador de transição energética da pasta, que estiveram na cidade para visitar uma empresa ligada ao agronegócio que está em processo de ampliação.

“A nossa agenda em São Carlos seguindo uma orientação do governador Tarcísio de Freitas, do secretário de Agricultura, Guilherme Piai Silva Filizzola, foi para atender as demandas ligadas ao agronegócio na cidade. O agronegócio tem um papel preponderante no Estado, uma representação muito grande no PIB do Estado, e essa empresa, a Vista Foods, que viemos visitar hoje, está num processo de ampliação do seu abate, da sua capacidade de estocagem, inclusive trabalhando para ampliar as suas linhas de exportação. Por isso solicitamos a presença do prefeito Netto Donato para propor um convênio com o Governo do Estado, por meio do SISBI (Sistema Brasileiro de Inspeção de Produtos de Origem Animal), para que a fiscalização sanitária ocorra da melhor maneira possível pelo município e com a maior brevidade possível”, explicou o secretário executivo Edson Fernandes.

O selo do SISBI permite que a empresa possa comercializar seus produtos em todo o Brasil. Significa que o Serviço de Inspeção Municipal ou Estadual têm condições de avaliar a qualidade e a inocuidade dos produtos de origem animal com a mesma eficiência do Serviço de Inspeção Federal (SIF).

De acordo com o prefeito Netto Donato o convênio será assinado de acordo com as regras vigentes, visto que o Estado já fez essa parceria com outros municípios do Estado. “Ampliação de empresas locais desempenha um papel fundamental no crescimento econômico do município, além da geração de empregos, já que com a expansão dos negócios, há um aumento na oferta de empregos diretos e indiretos, o que reduz o desemprego e melhora a qualidade de vida da população. A unidade em questão hoje tem 450 colaboradores e, com essa ampliação, passará para mais de 2 mil colaboradores. Isso tem um significado muito grande para o Estado e para o município, para da geração de receita e renda”, explicou o prefeito de São Carlos, afirmando que a sua gestão vai incentivar o empresário local e que vai tomar todas as providências para que o convênio seja assinado em breve.

Também participaram da reunião os secretários de Desenvolvimento Rural e Bem-Estar Animal, Paraná Filho, do Clima e Meio Ambiente, Júnior Zanquim, de Cidade Inteligente e Transparência, Mateus de Aquino, o diretor presidente do SAAE, Derike Contri e o secretário adjunto de Desenvolvimento Urbano, Will Marques e o diretor da Vista Foods, Márcio Lutfalla, além de gerentes da empresa.

Leia Também