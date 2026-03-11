Prefeito Netto Donato apresenta "SÃ£o Carlos Mais Bonita", que comeÃ§a pela Zona Leste

Durante o lanÃ§amento do "SÃ£o Carlos mais Bonita", Netto destacou que a iniciativa Ã© resultado de um planejamento iniciado ainda em 2025 e que o programa sÃ³ foi viabilizado apÃ³s a organizaÃ§Ã£o das contas pÃºblicas do municÃ­pio - CrÃ©dito: DivulgaÃ§Ã£o

O prefeito de São Carlos, Netto Donato (PP), apresentou na manhã desta quarta-feira (11), à imprensa e autoridades, em solenidade realizada no Paço Municipal, o programa “São Carlos Mais Bonita”. O projeto pretende ampliar e organizar as ações de zeladoria urbana em todo o município, com a atuação de forças-tarefa que vão realizar vários serviços ao mesmo tempo. A meta da administração é realizar pelo menos 3 mil operações de limpeza e manutenção até o final deste ano.

O programa reúne diversas frentes de trabalho voltadas à manutenção, limpeza e conservação de áreas públicas, operação tapa-buracos e outros serviços, com o objetivo de reforçar o cuidado permanente com a infraestrutura urbana e melhorar a qualidade dos ambientes utilizados pela população.

Durante o lançamento do “São Carlos Mais Bonita”, Netto destacou que a iniciativa é resultado de um planejamento iniciado ainda em 2025 e que o programa só foi viabilizado após a organização das contas públicas do município. “Esse trabalho vai atingir a cidade inteira. Nós começamos a planejar isso desde junho do ano passado. Temos um plano de governo e ele está sendo seguido à risca. Só conseguimos implementar políticas públicas quando temos condições financeiras para isso. Em 2025 nós tínhamos uma previsão de arrecadar mais, mas mesmo assim conseguimos fechar o ano com superávit. Isso mostra o trabalho responsável da equipe técnica da prefeitura, que preparou o terreno para agora expandirmos as ações em 2026”, destacou.

Bem-humorado, Netto afirmou que seu próprio filho o apelidou de “Netto do Mato” e também apelidou o vice-prefeito, Roselei Françoso, como “Roselei do Buraco”. Netto relatou que o programa envolve investimentos significativos em contratos e serviços voltados à zeladoria urbana. Embora não haja um valor único fechado para o programa, ele ressaltou que os investimentos serão contínuos ao longo da gestão. “São milhões de reais investidos em contratos e serviços. Hoje temos condições de investir e fazer esse trabalho. Não posso dar um número exato porque é uma continuidade. Vamos investir o que for necessário para melhorar a cidade”, disse.

INÍCIO PELA ZONA LESTE – A primeira etapa do programa será executada na Zona Leste da cidade, abrangendo bairros como Rancho Velho, Maria Stella Faggá, Tangará, Jardim Munique, Parque dos Coqueiros, Vila Nery, Sabará, Timburis e a região do Douradinho. Nesses locais, equipes completas da prefeitura e de empresas contratadas atuarão simultaneamente em diversas frentes de trabalho.

Entre os serviços previstos estão roçada, limpeza urbana, tapa-buracos, pintura de sinalização horizontal, limpeza de bueiros e manutenção de áreas públicas. “Estamos entrando com equipes completas. Não é apenas limpeza da cidade. Teremos tapa-buraco, limpeza do SAAE, manutenção de bueiros, pintura de faixas e sinalização. É um trabalho integrado de zeladoria urbana”, explicou o prefeito.

De acordo com o prefeito, centenas de trabalhadores estarão envolvidos diariamente nas ações. As equipes incluem serviços de varrição, poda de árvores, limpeza de córregos, roçada e manutenção viária. “A cidade vai perceber rapidamente esse trabalho. São muitas equipes atuando ao mesmo tempo. Somando todos os serviços, são centenas de pessoas trabalhando diariamente para deixar São Carlos mais bonita”, afirmou.

FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS – Netto destacou a importância da colaboração da população no cuidado com os espaços públicos, principalmente em relação ao descarte irregular de lixo nas ruas, e pediu que os cidadãos fiscalizem os serviços. De acordo com o prefeito, após a realização das ações em cada região da cidade, os moradores poderão acessar um QR Code que dará acesso a um mapa interativo para avaliar os serviços realizados.

“A população vai poder avaliar o serviço que foi feito. Se teve roçada, pintura de faixa, tapa-buraco ou limpeza, ela poderá acessar o QR Code e avaliar. Isso ajuda a fiscalizar e também a cobrar a qualidade do serviço das empresas contratadas”, explicou.

Segundo Netto Donato, o sistema ainda está em fase de testes e deve começar a ser utilizado gradualmente nas próximas semanas. Netto Donato pediu que os integrantes da administração “vistam a camisa” do programa e acompanhem de perto a execução dos serviços nos bairros.

João Muller, assessor do prefeito, será o responsável pela integração das diferentes equipes e contratos envolvidos no programa. Segundo ele, a estratégia é garantir que os serviços ocorram de forma coordenada nas regiões atendidas. “São dezenas de contratos envolvendo roçada, capinação, varrição, tapa-buraco, poda de árvores e sinalização. Nosso trabalho é integrar essas equipes para que a população perceba que o município esteve ali realizando uma zeladoria completa”, explicou.

Muller explicou que cerca de 22 equipes estarão envolvidas diretamente nas ações, incluindo equipes do SAAE e de diferentes secretarias municipais. “São Carlos possui aproximadamente 13 mil quarteirões e cerca de 1,3 mil quilômetros de vias urbanas, o que exige um trabalho permanente de manutenção e zeladoria. O crescimento horizontal da cidade exige manutenção constante. Já avançamos em programas de recapeamento, mas ainda existem áreas que precisam de atenção. Enquanto novos programas chegam, o tapa-buraco garante a manutenção da malha viária”, afirmou.

Leia TambÃ©m