População de São Carlos cresce 10% e cidade segue sendo a mais populosa da região

São Carlos - Crédito: Divulgação

O IBGE divulgou hoje (29) as estimativas das populações residentes nos 5.570 municípios brasileiros. O estudo é um dos parâmetros utilizados pelo Tribunal de Contas da União (TCU) para o cálculo do Fundo de Participação de Estados e Municípios, além de referência para indicadores sociais, econômicos e demográficos.

São Carlos continua sendo a cidade mais populosa da região central. O município tem população estimada em 265.294 pessoas. Pouco mais de 10 mil habitantes a mais que o último senso realizado pelo IBGE em 2022, quando a cidade tinha 254.857 habitantes.

Araraquara é a segunda mais populosa, com população estimada em 252.318 habitantes. Rio Claro vem em terceira com 208.857 habitantes.

Em um raio de 100 quilômetros, Ribeirão Preto é a mais populosa, com 728.400 habitantes.

Destaques

- Na data de referência de 1º de julho de 2024, o Brasil tinha uma população estimada em 212,6 milhões de habitantes.

- O país tem 15 municípios com mais de 1 milhão de pessoas, dos quais 13 são capitais. Ao todo, 42,7 milhões de habitantes estão nestas cidades, representando 20,1% do total do país.

- São Paulo continua sendo o município mais populoso do país, com 11,9 milhões de habitantes, seguido por Rio de Janeiro (6,7 milhões) e Brasília (3,0 milhões).

- Guarulhos e Campinas, ambos em São Paulo, são os únicos municípios não-capitais com mais de 1 milhão de habitantes (1,3 milhão e 1,1 milhão, respectivamente).

- Na parte de baixo da lista, 26 municípios têm menos de 1.500 habitantes. Serra da Saudade (MG) é o menos populoso, com 854.

- Mais de 30% da população do Brasil está em 48 cidades com mais de 500 mil habitantes.

- Os municípios menos populosos, com até 5 mil habitantes, são 23,1% do total de municípios (1.288) e somam apenas 2,0% da população (4,3 milhões).

