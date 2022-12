SIGA O SCA NO

Trânsito parou na Avenida Capitão Luís Brandão - Crédito: Divulgação

A avenida Capitão Luís Brandão teve o trânsito de veículos interrompido na tarde desta quarta-feira, 28, devido à forte chuva. O trecho sob a rodovia Washington Luís (SP-310) alagou.

A quantidade de água no pontilhão fez com que os motorista que transitam no sentido bairro/centro e vice-versa parassem e grandes filas se formaram.

Leia Também