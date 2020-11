Policiais militares de São Carlos participam de cerimônia do Dia da Bandeira

Policiais participam de solenidade de Hasteamento da Bandeira Nacional - Crédito: Divulgação/PM

O Comandante Interino do 38º Batalhão de Polícia Militar do Interior, com sede em São Carlos, Major PM Celso, com a presença de outros policiais militares, realizou nesta quinta-feira (19) a solenidade de Hasteamento da Bandeira Nacional em comemoração ao dia da Bandeira.

Conforme previsto na Lei nº 5.700, de 1971, que trata sobre a forma e apresentação dos símbolos nacionais, a bandeira deve ser hasteada em órgãos públicos às 8h, exceto no Dia da Bandeira, quando o hasteamento é realizado às 12h, com solenidades especiais.

A Bandeira Nacional é um dos principais símbolos de representação do Brasil, e sua criação marca a passagem do sistema de governo da monarquia para República. Ela foi instituída pelo Decreto nº 4, em 19 de novembro de 1889, assinado pelo Marechal Deodoro da Fonseca, chefe do governo provisório, quatro dias após a proclamação da República.

A bandeira foi projetada pelos filósofos Miguel Lemos e Raimundo Teixeira Mendes, que também era matemático, pelo astrônomo Manuel Pereira Reis e pelo pintor Décio Vilares. Os elementos verde e amarelo da Bandeira Imperial, criada pelo pintor francês Jean Baptiste Debret, foram mantidos.

A constelação na esfera azul, além de representar os estados brasileiros, marca o céu do Rio de Janeiro às 8h30 da manhã do dia 15 de novembro de 1889. A única estrela acima do lema Ordem e Progresso representa o Pará, que na época era o estado com a capital mais ao norte do país.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também