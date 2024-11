PMs que salvaram bebê engasgado em São Carlos serão homenageados na Câmara Municipal

Anjos da guarda fardados: Cabos Regina e Reginaldo dignificaram a Polícia Militar - Crédito: Maycon Maximino

Saiba Mais Anjos da guarda de plantão Policiais militares salvam a vida de uma criança em São Carlos

Na próxima quinta-feira, 21 de novembro de 2024, às 19h, a Câmara Municipal de São Carlos realizará uma Sessão Solene para homenagear policiais militares que se destacaram em ações heroicas e de grande relevância para a sociedade.

Entre os homenageados, os cabos PM Regiane Cristina Moraes e Reginaldo Rogério Porfírio, do 38º Batalhão de Polícia Militar do Interior (BPM/I), receberão a "Medalha Ernesto Pereira Lopes" pelo ato heroico que salvou a vida de um bebê engasgado.

O ato ocorreu no dia 7 de março de 2024, quando uma mãe, em desespero, entrou na sede do 38º BPM/I, no centro de São Carlos, carregando sua filha engasgada no colo. A criança, com o rosto arroxeado, não conseguia respirar. Rapidamente, o cabo Porfírio realizou a manobra de Heimlich, com o auxílio da cabo Cristina. A ação foi eficaz, e a criança expeliu a secreção que obstruía suas vias respiratórias, voltando a respirar e chorar.

Após o atendimento inicial, mãe e filha foram encaminhadas a um hospital particular para avaliação médica e liberadas em segurança. O gesto dos policiais foi amplamente reconhecido como um exemplo de profissionalismo, rapidez e humanidade.

Outros policiais também serão homenageados por suas atuações em ocorrências de grande impacto na região:

Cabo PM Leandro Carlos Melosi (38º BPM/I - Ibaté)

(38º BPM/I - Ibaté) Cabo PM Ednilson Junio Munhoz (38º BPM/I - Santa Rita do Passa Quatro)

(38º BPM/I - Santa Rita do Passa Quatro) Cabo PM José Augusto Caetano (38º BPM/I - Santa Rita do Passa Quatro)

Leia Também