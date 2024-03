Policiais militares salvam a vida de uma criança em São Carlos

SIGA O SCA NO

Anjos da guarda fardados: Cabos Regina e Reginaldo dignificaram a Polícia Militar - Crédito: Maycon Maximino

Dois policiais militares de São Carlos serão eternizados como anjos da guarda de uma garotinha de um ano e meio. Ambos salvaram sua vida após ela se engasgar.

A cabo Cristina e o cabo Porfírio foram os responsáveis pelo ato heroico que aconteceu por volta das 13h20 do dia 7 de março no centro da cidade.

Uma mãe, desesperada e aos prantos, entrou na sede do 38º Batalhão de Polícia Militar, na rua Bento Carlos, com a filhinha no colo. A menina estava roxa e ela gritava por socorro. Em agonia, pedia ajuda aos policiais militares, pois a filha engasgada não conseguia respirar.

O cabo Porfírio, instintivamente e em um gesto rápido, pegou a a criança e com auxílio da cabo Cristina, realizaram a manobra “Heimlich” (procedimento rápido de primeiros socorros que ajuda a desengasgar uma pessoa que tenha se entalado com comida ou objeto), e com o êxito a criança expeliu uma pequena secreção, voltando a respirar e a chorar.

Em seguida, com o apoio de uma viatura da corporação, mãe e filha foram encaminhadas a um hospital particular em São Carlos, para uma avaliação médica especializada e posteriormente foram liberadas em segurança.

Um ato digno dos heróis de farda que se prontificaram a auxiliar rápido e com profissionalismo uma mãe e uma criança. Um gesto acima de tudo humano e que ficará eternizado na sociedade de São Carlos.

