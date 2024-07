PM emite nota sobre operação realizada na avenida São Carlos

SIGA O SCA NO

Operação da PM gerou protesto por parte de motoboys - Crédito: Whatsapp SCA

A Polícia Militar do Estado de São Paulo, por meio da 1ª Companhia do 38º BPM/I, emitiu nota oficial sobre a operação realizada na Avenida São Carlos na noite de quinta-feira (11). Na manhã de hoje motoboys que tiveram as motos apreendidas realizaram uma manifestação na frente da Câmara Municipal.

Durante a operação, foram fiscalizadas diversas motocicletas na Avenida São Carlos, próximo ao McDonald's. Ao todo, 21 autuações de trânsito foram lavradas e 17 motocicletas que estavam irregulares com o Código de Trânsito Brasileiro (CTB) foram recolhidas ao pátio municipal.

A PM ressalta que a fiscalização de trânsito é uma de suas principais atribuições e que é fundamental para garantir a segurança nas vias públicas.

Veja nota na integra:



Na data de ontem (11), na área da Primeira Companhia de Polícia Militar do Trigésimo Oitavo Batalhão de Polícia Militar do Interior (38º BPM/I), foi realizada a Operação de fiscalização a motocicletas com a finalidade de coibir, furtos/roubos, direção perigosa, embriaguez no volante, acidentes de trânsito que resultam em vítima fatal e fiscalização de trânsito em geral.

A operação foi realizada na Avenida São Carlos, próximo ao McDonald´s, sendo fiscalizadas várias motocicletas, elaborados 21 (vinte e uma) autuações de trânsito e foram recolhidas ao pátio municipal 17 (dezessete) motocicletas que estavam irregulares perante o Código de Trânsito Brasileiro. Cabe ressaltar que a fiscalização de trânsito é uma das atribuições da Polícia Militar, e que existem demandas relacionadas ao trânsito que afetam a sociedade, que necessitam da fiscalização de trânsito, a fim de coibir infrações e crimes de trânsito, pois no ano de 2023 houve na área do 38º BPM/I, 43 (quarenta e três) homicídios culposos por acidente de trânsito e 374 (trezentas e setenta e quatro) lesões corporais culposas por acidente de trânsito e no ano de 2024 até o mês de maio, foram 14 (catorze) homicídios culposos por acidente de trânsito, 156 (cento e cinquenta e seis) lesões corporais culposas por acidente de trânsito.

Diante do exposto foram realizadas na área do 38º BPM/I no ano de 2024 até o mês de maio, 6.728 (seis mil e setecentos e vinte e oito) autuações de trânsito, 632 (seiscentos e trinta e dois) veículos/motocicletas apreendidas e 9.176 (nove mil cento e setenta e seis) condutores de veículos/motocicletas.

