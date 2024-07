Plantio de árvores em praça de São Carlos homenageia esportistas

Crédito: (Arte: Matheus Mazini/UFSCar)

As Olimpíadas 2024 já começaram e, aproveitando o espírito olímpico, São Carlos irá homenagear pessoas que gostam e praticam esportes. Para isso, a Universidade Federal de São Carlos (UFSCar), o Rotary Club de São Carlos - Pinhal e as secretarias municipais de Esportes e Meio Ambiente se uniram para realizar um projeto de arborização urbana no qual cada árvore plantada irá simbolizar um esportista.

O local escolhido para o plantio também atrai praticantes de esportes: o Centro Esportivo do Santa Felícia, em São Carlos, onde serão homenageados 150 praticantes de esportes de qualquer cidade, além de atletas, técnicos e dirigentes que de alguma forma contribuem ou contribuíram com o esporte, além de profissionais da Educação Física, "enfim, todos que desejarem participar, inclusive indicando o próprio nome ou homenageando terceiros", detalha o sócio do Rotary-Pinhal, Celso Rizzo.

A "Praça dos Esportistas" é a sexta edição do projeto de extensão na UFSCar, intitulado "Arborização de áreas verdes públicas: Centro Esportivo do Santa Felícia", coordenado pela professora Andréa Lúcia Teixeira de Souza, do Departamento de Ciências Ambientais (DCAm) da UFSCar.

Agora, a iniciativa está buscando doadores. Os interessados em participar devem entrar em contato com o sócio do Rotary Club de São Carlos - Pinhal, Celso Rizzo, pelo e-mail crizzoad@terra.com.br ou pelo telefone/WhatsApp (16) 99101-2384, e indicarem o nome a ser homenageado e fazer a doação no valor de R$ 150. Qualquer pessoa pode participar ou prestar a homenagem. Toda a arrecadação será investida na manutenção das áreas e nas homenagens aos esportistas. Empresas que queiram associar sua marca aos cuidados ao meio ambiente e ao incentivo aos esportes também podem participar para o patrocínio dos custos.

Cronograma

A implantação e manutenção do projeto tem duração de quatro anos. Em dezembro de 2023, já foram realizadas a análise e a correção do solo para o plantio, feito no mesmo mês, em dois espaços. No Centro Esportivo do Santa Felícia - também conhecido como "pista de skate" -, a arborização pretende promover benefícios para os praticantes de esportes e a comunidade, além de melhorar o aspecto cênico do Centro. Nesse local, será fixada uma placa comemorativa com o nome de 150 esportistas. No dia do descerramento da placa, a equipe organizadora realizará "uma grande festa para reunir os homenageados, suas famílias e a população em geral, divulgando a importância dos esportes para a sociedade e a preservação do meio ambiente", declara Rizzo.

O plantio complementar foi feito em uma área de 745 m² passível de Recuperação Ecológica, próxima à rodovia Washington Luís (na Rua Luiz Lázaro Zamenhoff, nº 2730); a área, porém, foi incendiada no último mês de junho, e será necessário refazer o plantio em outra área, a ser indicada pela Prefeitura.

Até dezembro de 2027, estão previstas quatro etapas para manutenção e eventual substituição de mudas que tenham morrido. As ações contam com a participação do engenheiro florestal Pedro Henrique de Godoy Fernandes, doutorando do Programa de Pós-Graduação em Ciências Ambientais (PPGCAm) da UFSCar e responsável pela elaboração do projeto técnico.

