Plantão de Dúvidas de Matemática volta a ser oferecido pelo CDCC

Crédito: Tomaz Silva/Agência Brasil

O Centro de Divulgação Científica e Cultural da USP São Carlos (CDCC-USP) tem como um de seus objetivos oferecer apoio à educação básica por meio de cursos e orientações aos professores e alunos. Nesse sentido, oferece aos estudantes do ensino fundamental e médio o Plantão de Matemática, incluindo ajuda na discussão de questões da OBMEP e ENEM, fazendo com que essa disciplina seja compreendida com mais facilidade em toda a sua riqueza e importância.

No Plantão de Matemática, um monitor - aluno de graduação da USP São Carlos - fica à disposição dos jovens para tirar dúvidas, aprofundar assuntos e colaborar com os estudos.

Para participar do Plantão de Dúvidas, basta comparecer ao CDCC nos seguintes dias e horários:

Terça-feira: das 08 às 12 horas

das 08 às 12 horas Quarta, Quinta e Sexta-feira: das 14 às 16 horas

O CDCC fica localizado à Rua Nove de Julho, 1227, Centro – São Carlos, SP.

