Pixações em muros no Fagá chamam a atenção: "proibido roubar"

Mensagens surgiram em muros de residências no bairro Maria Estela Faga, em São Carlos, causando surpresa e curiosidade entre os moradores. Em pelo menos dois locais, os dizeres “É proibido roubar no Faga” foram pintados, chamando a atenção de quem passa pelas ruas da região.

A ação remete a um episódio ocorrido no final de 2021, quando faixas com mensagens semelhantes apareceram em diversas cidades, incluindo São Carlos. Naquela ocasião, os textos traziam o aviso: “Proibido tirar de giro e chamar no grau. Sujeito a cacete.”

Assim como no caso das faixas, a autoria das novas mensagens também é desconhecida. A população do bairro especula sobre os possíveis autores e os motivos por trás das declarações, mas até o momento nenhuma informação concreta foi revelada.

