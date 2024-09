Philipp Zimmermann dá palestra gratuita em São Carlos

Acontece nesta quinta-feira, 19, a partir das 19h, no auditório do Palácio do Comércio “Miguel Damha”, sede da Acisc (Associação Comercial e Industrial de São Carlos), uma palestra gratuita com o tema: “O impacto das multigerações e da transformação digital na gestão de pessoas e liderança”.

Este evento vai explorar os principais desafios enfrentados por líderes e gestores no ambiente corporativo, como a compreensão e integração das novas gerações no mercado de trabalho, além das mudanças trazidas pela Inteligência Artificial (IA) e outras ferramentas tecnológicas nas empresas.

Segundo a presidente da Acisc, Ivone Zanquim, essa é uma excelente oportunidade para os gestores locais aprimorarem seus conhecimentos e se prepararem para lidar com as transformações que estão moldando o futuro das empresas. “Nossa missão é proporcionar conteúdo de qualidade para capacitar os nossos associados”, afirmou.

O palestrante será o renomado especialista Philipp Zimmermann, da Alemanha, que é uma referência mundial em estratégias de RH e transformação digital. “Não perca essa chance de se preparar para o futuro da gestão de pessoas e liderança”, convida Ivone.

Serviço:

Data: 19 de setembro

Horário: a partir das 19h

Local: Auditório da ACISC, Rua General Osório, 401, Centro – São Carlos/SP

Inscrições: https://forms.office.com/r/kp2khykH7y

Leia Também