Pesquisadores em São Carlos avaliam biocompostos da Amazônia para uso farmacêutico

Pesquisadores na solenidade de abertura na UFSCar - Crédito: Denise Britto - CCS/UFSCar

Nos dias 5 e 6 de dezembro, foi realizado na Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) o I Encontro Anual INCT-Probiam Pharmaceuticals Amazonia 2024. O Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia (INCT) tem sede na Universidade Federal do Pará (UFPA) e conta com diversas instituições públicas nacionais parceiras, entre elas, a UFSCar.

"São vários pesquisadores que estão se unindo aqui na UFSCAR, no primeiro encontro do INCT- Probiam Amazonia 2024, cujo objetivo é a prospecção de biocompostos da Amazônia e avaliação de doenças infecciosas, com o intuito de obter o desenvolvimento de produtos farmacêuticos", declarou a professora da UFPA, Marta Chagas Monteiro, Coordenadora do INCT-Probiam.

De acordo com ela, os pesquisadores abordaram, durante o evento, temas resultantes das pesquisas desenvolvidas no próprio INCT-Probiam. "Nós tivemos a aprovação do Projeto INCT em dezembro de 2023 e, neste ano, realizamos todos os testes in vitro com 71 produtos naturais provenientes da Amazônia, que foram distribuídos para os vários grupos de pesquisa no Brasil - cada grupo com a sua expertise em determinadas áreas de doenças infecciosas e parasitárias", destaca.

Entre esses grupos está o Laboratório de Inflamação e Doenças Infecciosas (Lidi) da UFSCar, liderado pela professora Fernanda de Freitas Anibal, do Departamento de Morfologia e Patologia (DMP).

"O INCT-Probiam - que é o INCT que busca prospectar produtos da Amazônia - faz muita correlação com o que nós viemos trabalhando durante esses últimos 15 anos na UFSCar. Então, sempre foi uma vontade do nosso grupo de pesquisa trabalhar com produtos naturais. Nós trabalhamos com algumas plantas da África, da Ásia e foi uma oportunidade", conta a docente Fernanda Anibal. "A professora Marta, que é a nossa coordenadora desse INCT, nos convidou há cerca de um ano e meio e o nosso grupo de pesquisa, hoje, tem a temática numa doença que é de impacto social no Brasil - a esquistossomose -, e nós não temos muitos pesquisadores trabalhando nisso". Segunda ela, o evento foi estratégico para a UFSCar pois "é também uma forma das pessoas conhecerem a nossa Universidade e visar possibilidades de novos parceiros e de novos colaboradores para que esse instituto cresça e permaneça dentro da ciência brasileira".

A professora da UFSCar presidiu a comissão organizadora do evento, que reuniu cerca de 40 pesquisadores estratégicos de vários estados brasileiros e do exterior - incluindo pesquisadores do Pará, Rio Grande do Sul, São Paulo, Minas Gerais, Pernambuco e Paraná e da Harvard Medical School.

Mais pesquisas

A professora Marta Monteiro destacou que "os pesquisadores têm feito avaliação antileishmania, antitripanosoma, antitricomonas com os produtos naturais da Amazônia. Então, são vários parasitos e doenças que estão sendo investigados para uma nova terapia. E esses resultados serão, agora, neste evento, apresentados à comunidade cientifica. Para isso, o evento conta com consultores nacionais e também internacionais que irão avaliar esse resultado, e nós poderemos discutir qual o futuro do INCT. Então a ideia do encontro é planejar como será o ano de 2025, quais serão nossas próximas etapas, o que nós poderíamos adaptar, modificar no projeto INCT-Probiam".

Segundo ela, o objetivo para 2025 é de que o grupo já obtenha os produtos. "Nós vamos apresentar alguns produtos que já vêm sendo desenvolvidos pela equipe da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), como nanoemulsões e hidrogéis, porque o nosso intuito é desenvolver produtos farmacêuticos para serem comercializados e para serem apresentados ao SUS, com uma perspectiva mais nacional e também mundial", avalia a coordenadora do INCT-Probiam.

Solenidade de abertura

Durante a solenidade de abertura, o professor Pedro Sergio Fadini, pró-reitor de pesquisa da UFSCar - que, na ocasião, representou a professora Ana Beatriz de Oliveira, Reitoria da Universidade - destacou a importância de um evento que trabalha "pensando em sustentabilidade, em melhoria na qualidade de vida humana, em preservação da vida aquática, da fauna e da flora. É muito importante e muito bom ver um número tão grande de pessoas se dedicando intensamente a isso".

A solenidade, que ocorreu às 8h30 no auditório do Centro de Ciências Exatas e de Tecnologia (CCET) da UFSCar, ainda teve a presença da professora Isabela Aparecida de Oliveira Lussi, Diretora do Centro de Ciências Biológicas e da Saúde (CCBS) da UFSCar, e do professor da UFPA, Pedro Romão, vice-coordenador do INCT-Probiam.

Confira os palestrantes e instituições que participaram do I Encontro Anual INCT-Probiam Pharmaceuticals Amazonia 2024 em https://bit.ly/3ZkzRiY.

O que são INCTs?

O Programa Institutos Nacionais de Ciência, Tecnologia e Inovação (INCTs) se caracteriza por grandes projetos de pesquisa de longo prazo em redes nacionais e ou internacionais de cooperação científica, envolvendo pesquisadores e bolsistas das mais diversas áreas, para o desenvolvimento de projetos de alto impacto científico e de formação de recursos humanos.

Cada um dos INCT atualmente em execução atuam em um tema de diferentes áreas do conhecimento, seja de Ciências Humanas, Biológicas, Exatas e Agrárias, envolvendo cerca de milhares de pesquisadores e bolsistas em temáticas complexas, estruturados em subprojetos, muitos dos quais descentralizados nos diferentes laboratórios e centros que integram a rede de pesquisa.

