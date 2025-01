Pesquisadores da UFSCar recebem Prêmio Warren Samuels

Professor Marcelo apresentou o trabalho (Imagem: Divulgação) -

Os professores Marcelo José do Carmo, Mário Sacomano Neto e Julio Cesar Donadone, todos do Departamento de Engenharia de Produção (DEP) da UFSCar, receberam, neste mês de janeiro, no encontro anual da American Economic Association, o "Warren Samuels Prize", pelo artigo "Financialização em Big Tech Companies: Acionistas, Capital e Trabalho" . O evento e a estreia ocorreram em São Francisco, Califórnia, Estados Unidos.

O artigo, decorrente da tese de doutorado de Marcelo Carmo, apresenta um estudo empírico inovador sobre a financeirização em grandes empresas de tecnologia: Apple, Amazon, Facebook, Google e Microsoft. Os principais indicadores de financeirização apresentados nas empresas incluem composição acionária, fusões e aquisições, dividendos e recompras de ações e remunerações a executivos.

O estudo explora como os indicadores de financeirização das empresas Big Techs são acompanhados por empregos precários e baixos empregos para os trabalhadores. Com base nas finanças e na economia política, o estudo contribui para a compreensão das desigualdades e da influência das finanças na economia.

O "Prêmio Warren Samuels" leva o nome do economista e principal acadêmico de economia social, economia institucional, história do pensamento econômico e metodologia econômica, que teve uma longa associação com a Association for Social Economics, inclusive como presidente e membro do conselho editorial da Revisão da Economia Social .

O prêmio é concedido ao artigo, preferencialmente programado para ser apresentado nas reuniões da ASSA de janeiro, que melhor exemplifique um trabalho acadêmico que: seja de alta qualidade; seja importante para o projeto de economia social; e tenha apelo entre disciplinas. O envio do artigo vencedor para a Revista de Economia Social é incentivado. A comissão de seleção foi composta por dois coeditores da Review of Social Economy (Amitava Dutt e Roberto Veneziani), que receberam contribuições de uma editora associada da Review of Social Economy , Leila Davis.

