Pesquisa de aluna da Engenharia Mecânica da UFSCar recebe prêmio

A aluna do curso de Engenharia Mecânica, Rafaela Silva Barbosa, orientada por Carlos Ventura, professor do Departamento de Engenharia Mecânica (DMec) da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar), teve seu trabalho de Iniciação Científica (IC), intitulado "Preparação de arestas de corte em ferramenta de metal duro com escova rotativa abrasiva", premiado na categoria "Melhoria dos Parâmetros de Processo" no XXVI Colóquio de Usinagem, realizado entre os dias 25 e 27 de novembro na Unicamp, em Campinas. Ao todo, o Colóquio premia nove categorias. A da aluna da UFSCar está na categoria em que os trabalhos têm como foco na melhoria dos parâmetros de processo, de modo a se alcançar melhores resultados em termos de produtividade e qualidade da peça final. Com testes exploratórios realizados em agosto deste ano, o IC da aluna tem foco na investigação do efeito dos parâmetros de processo de escovamento sobre a geometria da aresta de insertos de metal duro. "Foram obtidas relações experimentais a partir de testes realizados com ajuda de um dispositivo adaptado em um torno mecânico convencional", explicou o orientador. "Essa pesquisa contribui para uma maior compreensão do processo de escovamento do metal duro, permitindo que empresas fabricantes e pesquisadores interessados possam preparar arestas com geometrias personalizadas, a baixo custo e de forma simples. Uma das motivações do trabalho corresponde à possibilidade de reafiação de ferramentas de corte para reuso, que levaria à redução da necessidade de extração de material bruto e aumento da sustentabilidade na cadeia de usinagem", explicou Ventura sobre a contribuição dos estudos. Para ele, este prêmio representa a publicação de um trabalho organizado, com uma discussão fundamentada, bem apresentado na sessão oral e que cujos resultados contribuem para o avanço da pesquisa na área de usinagem.