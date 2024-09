Pesquisa da USP/São Carlos recebe menção honrosa no Prêmio Capes de Tese 2024

ICMC - Crédito: ICMC

Uma pesquisa realizada no Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação (ICMC) da USP, em São Carlos, recebeu menção honrosa no Prêmio Capes de Tese 2024, uma das mais importantes premiações acadêmicas do país.

Intitulada Contact foliations: closed leaves and generalised Weinstein conjectures, a tese é de autoria de Douglas Luiz Finamore Barbosa, sob a orientação do professor Carlos Alberto Maquera Apaza. Defendido no Programa de Pós-graduação em Matemática do Instituto, o estudo se destaca pela originalidade na análise das foliações de contato, um campo de grande relevância na matemática contemporânea.

O Prêmio Capes de Tese seleciona as melhores teses de doutorado defendidas no ano anterior em cada uma das 49 áreas de avaliação reconhecidas pela Capes, com base nos programas de pós-graduação cadastrados no Sistema Nacional de Pós-Graduação. Para cada área é atribuído um prêmio de melhor tese e duas menções honrosas.

Na edição de 2024, 11 das 49 teses condecoradas são de autoria de pesquisadores da USP, o que representa 22,5% do total. A premiação ainda distribuiu 18 menções honrosas a trabalhos da Universidade, incluindo a pesquisa de Douglas Luiz Finamore Barbosa. A atual edição do prêmio recebeu 1.632 inscrições, um recorde desde a sua criação. A lista completa com todos os premiados da USP pode ser visualizada no Jornal da USP: https://jornal.usp.br/?p=798414.

