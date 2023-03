Pesquisa avalia índice de felicidade do empreendedor são-carlense

Centro de São Carlos - Crédito: Rogério Gianlorenzo/divulgação

O empreendedor de São Carlos se considera, pessoalmente, Muito Feliz (25%) ou Feliz (58%). Esses são dados do mais recente Perfil do Empreendedor são-carlense realizado por iniciativa da Statsol Soluções Estatísticas e Trion Propaganda. A divulgação completa da pesquisa, organizada pelo Sicoob Crediacisc e Mova-se Empreendedor, ocorre no dia 16 de março, 19 horas, no Hotel Íbis São Carlos, ao lado do Shopping Iguatemi.

Ao todo, foram feitas 390 entrevistas entre os dias 15 e 23 de dezembro de 2022 com homens e mulheres de 18 a 70 anos que são empreendedores. Além de medir a felicidade do grupo – 16% não se consideram Nem Feliz e Nem Infeliz e apenas 1% se declara Muito Infeliz –, a pesquisa identificou que 41,8% dos entrevistados disseram que são empreendedores porque tinham um Sonho Pessoal, e outros 18,3% porque estão em busca de Maior Renda.

O levantamento mostra que 61% são Microempreendedores, enquanto que outros 27% são Pequenos. Entre a estrutura utilizada por eles para manter o negócio, 49% declaram que utilizam Financiamento Próprio, 13% usam a Rede de Contados, 9% Programas de Empreendedorismo, 8% o Sebrae, 5% Eventos, 5% Orientação Acadêmica e 3% Investidores.

“Essa pesquisa levantou as dificuldades, expectativas e índice de felicidade dos empreendedores de São Carlos”, avalia o professor Jorge Oishi. Ele destaca que foram ouvidos empreendedores do comércio, serviços, indústria e tecnologia. “São dados excelentes para novos investidores, para servir de balizamento para prestadores de serviços e mesmo de comparação de novos empreendedores”, frisa Oishi.

Para o diretor da Trion Propaganda, Fabrício Dias, o levantamento é fundamental para fomentar novos negócios. “O primeiro passo é conhecer bem o perfil dos empreendedores da cidade, para depois buscarmos políticas públicas e programas que estimulem ainda mais o setor”, avalia.

Já para o diretor presidente da cooperativa de crédito Sicoob Crediacisc, Marcos Martinelli, ter o Perfil do Empreendedor de São Carlos atualizado é um avanço para a economia local. “Saber o que estão pensando, como estão se virando e quais caminhos têm buscado para sobreviver é um diagnóstico essencial para pensarmos em futuro e em novas ações”, considera.

Serviço – O lançamento acontece no dia 16 de março (quinta-feira), às 19 horas, no Hotel Íbis São Carlos. A entrada é gratuita, mas é preciso confirmar presença pelo whatsapp (16) 99613 2124. O evento será transmitido pelo canal do Mova-se Empreendedor no YouTube, @movaseempreendedor.

Leia Também