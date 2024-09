Pequeno Cidadão está com inscrições abertas em São Carlos

Pequeno Cidadão proporciona atividades às crianças e se caracteriza por ser um projeto de ação social e de complementação educacional - Crédito: Divulgação

O Projeto Pequeno Cidadão, realizado no campus 1 da USP São Carlos está com inscrições abertas. O programa é de complementação escolar e tem ainda caráter sócio educacional. Atende hoje, diariamente na cidade, 220 crianças, vindas de famílias em situação de vulnerabilidade socioeconômica e está sediado no Campus Central área 1 da Universidade de São Paulo. A KPMG Auditores Independentes é parceira e patrocinadora da ação social.

De acordo com os responsáveis, o Pequeno Cidadão proporciona atividades às crianças desde 1997 e se caracteriza por ser um projeto de ação social e de complementação educacional, além de estar fundamentado na proteção integral da criança e do adolescente prevista no ECA Estatuto da Criança e do Adolescente de 1990.

"Desenvolvemos ações que buscam gerar equidade educacional com atividades que reforçam o constante aprendizado e o conhecimento de português, matemática e ciências aplicado ao dia-a-dia, atividades tecnológicas, de inclusão digital, acolhimento, socialização, dentre outras. Oferecemos às nossas crianças e jovens, duas refeições diárias (café da manhã e almoço ou lanche e jantar) e ainda orientações sobre higiene pessoal e protocolos sanitários", informaram os responsáveis. "Nossa missão é promover a educação complementar de qualidade, em ambiente seguro, a crianças e adolescentes das comunidades vulneráveis, incentivando habilidades e competências inovadoras.

As inscrições podem ser feitas diretamente no Projeto Pequeno Cidadão/USP São Carlos - campus I e este ano são para crianças que estão matriculadas no 5° ano do Ensino Fundamental e/ou nascidas em 2014.

