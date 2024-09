Simpósio de Matemática para a Graduação na USP acontece de 7 a 11 de outubro

Entre os dias 7 e 11 de outubro, o Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação (ICMC) da USP, em São Carlos, sediará o XXVII Simpósio de Matemática para a Graduação (SiM). Organizado por estudantes e docentes do ICMC, o evento tem como principais objetivos o compartilhamento de conhecimentos matemáticos, a divulgação de pesquisas científicas e a integração entre os participantes, e será realizado de forma presencial no ICMC.

O SiM 2024 terá uma programação diversificada, incluindo dez palestras, além de minicursos, oficinas, apresentações de trabalhos e atividades inéditas. Entre as palestrantes já confirmadas estão Julia Jaccoud, do canal "A Matemaníaca", que falará como apresentar pesquisas matemáticas para diferentes públicos. Além disso, Jaqueline Mesquita, egressa do ICMC e atual presidente da Sociedade Brasileira de Matemática (SBM), também fará uma palestra.

O cronograma inclui oficinas criativas de cubo mágico, aquarela e dança, além de minicursos que cobrem diversas áreas da matemática:

Introdução ao Aprendizado de Máquinas com Thiago Ramos (UFSCar);

Um Passeio pela Teoria dos Grafos com Nícolas Brito (ICMC);

Literatura Infantil-Juvenil, Diversidade e Matemática com Ana Carolina Faustino (Unesp Rio Claro).

Entre as novidades, destaca-se a oficina Matemática na medida certa: práticas para engajar alunos do ensino básico, na qual os participantes terão a oportunidade de apresentar seus trabalhos a estudantes da escola estadual Conde do Pinhal.

Já as apresentações de trabalhos científicos e de iniciação científica poderão ser realizadas na modalidade oral, com duração de até 15 minutos, ou por meio de pôsteres. As melhores apresentações serão premiadas (1º, 2º e 3º lugar, além de menções honrosas).

O SiM contará, ainda, com uma competição de resolução de problemas matemáticos, voltada principalmente aos estudantes ingressantes na graduação. “Trata-se de uma grande oportunidade de networking, permitindo que os estudantes conheçam outros colegas, pesquisadores, profissionais da área e patrocinadores”, ressalta a comissão organizadora do evento, que é feito por alunos para alunos. “As atividades são também pensadas para promover a inclusão, com destaque para o dia 9 de outubro, quando todas as palestras serão ministradas exclusivamente por mulheres”, destaca a comissão..

As inscrições para o evento estão abertas e podem ser realizadas de forma online até uma semana antes do início do Simpósio. Durante o evento, as inscrições também ficarão disponíveis presencialmente no balcão do auditório professor Fernão Stella de Rodrigues Germano. Para se inscrever, acesse o link: https://forms.gle/ptcaeep5kRRMA19q6. A programação detalhada e completa do SiM será divulgada em breve nas redes sociais e no site do Simpósio.

