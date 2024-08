Parte do Santa Felicia está sem luz há 16h após vento forte

SIGA O SCA NO

Transformador de energia onde problema pode ter ocorrido - Crédito: Whatsapp SCa

Parte dos moradores do bairro Santa Felicia estão sem luz desde às 16h deste sábado (25). A falta de energia teve início após a ventania que ocorreu na tarde de ontem.

A região da empresa Opto Eletrônico, próximo à Avenida Bruno Ruggiero Filho e a Rua Joaquim Augusto Ribeiro de Souza, está sem energia desde as 16h. Estabelecimentos comerciais, como lanchonetes, bares, ficaram sem funcionar.

Uma lanchonete na noite de ontem abriu as portas e ficou no escuro esperando o restabelecimento da energia.

Moradores entraram em contato com o SCA informando que, além da falta de energia elétrica, estão sem água também.

Para piorar a situação, diversas famílias estão sofrendo com a falta de energia.

Uma mãe informou que o filho tem problema com asma e, devido à fumaça provocada pelos incêndios, a enfermidade do filho se agravou e não tem energia para fazer inalação.

Vários moradores entraram em contato com a CPFL São Carlos, mas não conseguem um retorno da companhia até a manhã deste domingo.

NOTA DA CPFL

A CPFL Paulista esclarece que, durante o dia de ontem (24), a região de São Carlos e Araraquara foi atingida por queimadas e ventos fortes que impactaram a rede, causando oscilações (piscas) e interrupções de energia em alguns pontos do município de São Carlos.

Equipes da companhia estão mobilizadas e atuam nos reparos necessários para restabelecer o fornecimento de energia aos clientes afetados. A previsão é concluir os trabalhos até o final do dia de hoje (25).

