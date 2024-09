Parque Ecológico comemora Dia do Cerrado com caminhada noturna

Dia do Cerrado - Crédito: divulgação

Um dos Biomas brasileiros mais extensos, com mais de 2.000.000 km² e com alta biodiversidade, o Cerrado, formação vegetal na qual São Carlos está inserido, também é um importante local de nascimento de muitos rios, e em nosso município ainda restam manchas da vegetação original, que já foi quase totalmente destruída.

Para lembrar da importância da conservação do Bioma Cerrado o Governo Federal instituiu em 2003 o DIA DO CERRADO, que se celebra em 11 de setembro, nesta data são divulgados ações e projetos que visam a preservação e recuperação desta vegetação.

Como parte das ações de conscientização ambiental, o Parque Ecológico de São Carlos realizou uma caminhada noturna educativa, onde interessados que se escreveram antecipadamente puderam caminhar alguns quilômetros em uma trilha com esta vegetação ainda em bom estado de preservação.

Durante a caminhada puderam ouvir os sons noturnos da mata, perceber o clima diferente que envolve locais florestados e ainda conhecer pequenos animais que aparecem apenas durante a noite.

Esta ação educativa fica ainda mais importante pois faz parte das comemorações dos 48 anos de fundação do Parque Ecológico, criado em 1976 no dia 09 de setembro, há muitos anos a equipe do Parque Ecológico vem programando e fazendo ações e atividades para divulgar a importância da preservação dos Biomas Brasileiros, em especial do Cerrado.

O Parque Ecológico “Dr. Antônio Teixeira Vianna” está localizado na Estrada Municipal Guilherme Scatena, km 2. O Parque é aberto para visitação pública gratuita de terça-feira a sábado, das 8h às 16h30 e aos domingos, das 8h às 17h30, inclusive aos feriados. Outras informações podem ser obtidas pelo e-mail pq.ecosc@saocarlos.sp.gov.br ou pelos telefones (16) 3361-2429 ou 3361-4456.

Leia Também