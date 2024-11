Paróquia São Sebastião realiza bazar em prol da Pastoral do Pão dos Pobres de Santo Antonio

Compartilhar no facebook

Bazar de artesanatos que visa angariar fundos para a Pastoral do Pão dos Pobres de Santo Antônio - Crédito: divulgação

A Paróquia São Sebastião realiza neste final de semana, nos dias 9 e 10 de novembro, um bazar de artesanatos que visa angariar fundos para a Pastoral do Pão dos Pobres de Santo Antônio. Com uma variedade de produtos novos, feitos com capricho e qualidade por talentosos colaboradores e colaboradoras da comunidade, o evento promete encantar os visitantes.

O bazar acontecerá no sábado, das 9h às 18h, e no domingo, das 9h às 12h, proporcionando uma excelente oportunidade para adquirir peças únicas e contribuir para uma causa social importante. Todos os itens foram cuidadosamente produzidos com dedicação, oferecendo artesanatos que combinam beleza e utilidade.

Os visitantes contarão com facilidade de estacionamento e serão recebidos por uma equipe acolhedora, cheia de alegria e esperança. Cada compra realizada será uma contribuição valiosa para a Sociedade Pão dos Pobres de Santo Antônio, que é uma pastoral da Paróquia São Sebastião e que há anos se dedica ao apoio e atendimento às pessoas em situação de vulnerabilidade.

A Paróquia São Sebastião convida toda a comunidade a prestigiar o evento e fortalecer os laços de solidariedade. Participe e faça parte dessa iniciativa que transforma vidas e promove o bem.

Endereço:

Salao de Festas da Paróquia:

Av. Dr. Carlos Botelho, 2371 - Centro, São Carlos - SP, 13560-251

