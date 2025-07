Em São Carlos, deputado Orlando Silva diz que torce por adiamento das medidas anunciadas por Trump

O deputado federal Orlando Silva: "A economia de toda esta região foi marcada pelo trabalho do povo negro, principalmente na cultura do café" - Crédito: Miltinho Marcheti

Em visita a São Carlos nesta sexta-feira, 25 de julho, o deputado federal Orlando Silva (PC do B) afirmou, durante palestra realizada no CEMAC (Centro Municipal de Arte e Cultura), que torce para que o presidente norte-americano esteja blefando com o anúncio do tarifaço de 50% sobre todos os produtos brasileiros exportados para os Estados Unidos a partir do próximo dia 1º de agosto.

“Espero que o tarifaço tenha sua aplicação adiada. O presidente Trump, muitas vezes, anuncia, dá um passo atrás e adia a implantação. O tarifaço está marcado para começar no dia 1º de agosto. Isso pode afetar nossa economia e também a economia norte-americana. Cerca de 40% das exportações de São Carlos vão para os Estados Unidos. E assim também é em cidades como Ribeirão Preto e Araraquara. São medidas que só atrapalham as economias dos dois países”, destaca o parlamentar.

Sobre a crise do Flor de Maio, cujo prédio poderá ir a leilão judicial, Silva afirmou que vai procurar a vereadora Larissa Camargo (PC do B) para debater o tema e avaliar se pode ajudar de alguma forma. “É sempre importante preservar a memória e a história. A economia de toda esta região foi marcada pelo trabalho do povo negro, principalmente na cultura do café. Encontramos, em todas as cidades importantes, monumentos que servem como preservação dessa memória. Vou conversar com a nossa vereadora Larissa Camargo (PC do B) para estudar com ela se há alguma ação que possamos realizar para evitar que o prédio vá a leilão e que essa bonita história se perca”, comentou o deputado.

Silva comemorou a eleição de Larissa, militante de seu partido e primeira vereadora negra da história de São Carlos. “Tem valor histórico. A Larissa tem uma grande formação política, movimenta a comunidade negra, valoriza a cultura, e isso a projetou como uma liderança negra da periferia, com um grande trabalho na região do Grande Cidade Aracy. Ela tem um trabalho consistente que permitiu que chegasse à Câmara Municipal, onde faz um excelente mandato. Hoje mesmo, o prefeito de São Carlos, Netto Donato, se comprometeu a acatar uma indicação da vereadora Larissa para dar suporte às vítimas de abuso sexual. A Larissa tem um grande trabalho em defesa das crianças e adolescentes”, conclui ele.

