Paróquia São Sebastião promove "Festa em Honra a São Sebastião" entre os dias 17 e 20 de janeiro

A Paróquia São Sebastião convida toda a comunidade são-carlense para participar da Festa em Honra a São Sebastião, que acontecerá de 17 a 20 de janeiro de 2025. Sob o tema “São Sebastião, testemunha da Esperança”, o evento celebra não apenas a memória do santo padroeiro, mas também fortalece os laços de fé, tradição e solidariedade entre os fiéis.

A celebração vai além do encontro religioso; é também uma oportunidade para contribuir com as obras sociais e pastorais da paróquia, que atendem centenas de famílias todos os anos. Sua presença, sua oração e sua contribuição fortalecem esse trabalho, permitindo que a mensagem de amor e esperança alcance ainda mais corações, beneficiando toda a sociedade local.

Programação Religiosa e Social

Tríduo com Bênção da Saúde:

17/01: Missa às 18h30

18/01: Missa às 18h00

19/01: Missa às 07h30 Quermesse no Salão Paroquial:

18 e 19/01: A partir das 19h00

Show de prêmios

Comidas típicas

Bebidas e muita alegria em família

Dia de São Sebastião – 20/01:

07h00: Missa (Bênção e venda de bolo)

12h00: Missa

15h00: Missa

18h30: Missa solene e procissão com a imagem de São Sebastião pelas ruas do bairro

Paróquia São Sebastião

Av. Dr. Carlos Botelho, 2371 – Centro, São Carlos – SP

De 17 a 20 de Janeiro de 2025