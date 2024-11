Paróquia Nossa Senhora de Fátima promove o "Mega Bazar da Padroeira"

O evento começa na quinta-feira, 05, das 9h às 18h; na sexta-feira, 06, das 09h as 18h e no sábado, das 9h às 16h no salão social da paróquia, localizada na rua Dona Maria Jacinta, 40, no Jardim Paraíso.

De acordo com os organizadores, os recursos angariados com o bazar serão revertidos para as obras sociais realizadas pela igreja naquela região de São Carlos.

A paróquia Nossa Senhora de Fátima irá promover o “Mega Bazar da Padroeira”, com vários produtos a preços especiais e acessíveis para quem puder colaborar.