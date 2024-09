Paróquia de São Benedito prepara festa para padroeiro

Paróquia realizará vários eventos festivos e religiosos para homenagear o padroeiro São Benedito - Crédito: Divulgação

A paróquia de São Benedito anuncia diversos eventos festivos e religiosos para homenagear o padroeiro. As atividades começam neste sábado, 28 e se estendem até domingo, 13 de outubro. Da programação consta procissão, missa, shows musicais e de prêmios, quermesse, além do bolo de São Benedito. Toda a renda será revertida para as obras sociais praticadas pela igreja.

A organização divulgou a programação que começa neste sábado, 28, com quermesse a partir das 19h30 na praça da igreja. Terá barracas de espeto, pastel, derivados de milho, doces, bebidas, cachorro quente, batata frita e bauru.

No dia de São Benedito, sábado, 5 de outubro, às 7h, Oração das Loudes (cantada na igreja). Em seguida a benção do bolo do padroeiro, que poderá ser adquirido por adesão com antecedência e retirá-lo no dia. Às 16h30, procissão e missa solene.

Nos dias 4 e 11 de outubro, duas sextas-feiras, a partir das 19h30 acontecem show de prêmios.

Durante a festa estão previstos shows musicais com Danielo e Diego e Banda Dígito 3 (sábado, 29); Os Meia Boca (sábado, 5), João Carlos e Bruno (domingo, 6), Alex Moraes e Cesar Santu (sábado, 12) e Pedro Vitor e Mariana (domingo, 13).

Leia Também