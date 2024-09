Parceria entre UFSCar e USP promove debates sobre as ciências diante do impacto do homem no período mais recente do Planeta

Entre os dias 15 e 17 de outubro acontece a primeira edição do evento "Diálogos Avançados", que inaugura a parceria entre o Instituto de Estudos Avançados e Estratégicos (IEAE) da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) e o Polo São Carlos do Instituto de Estudos Avançados (IEA) da Universidade de São Paulo (USP). A atividade será realizada anualmente no mês de outubro, organizada a partir de temas estratégicos e transversais, colocando em diálogo pesquisadores das duas instituições e o público. Nesta primeira edição, o evento discute "As Ciências diante do Antropoceno", em atividades que acontecem nos campi da USP e da UFSCar na cidade de São Carlos (SP).

De acordo com Adilson Jesus Aparecido de Oliveira, diretor do IEAE-UFSCar, "o tema escolhido vem ao encontro das grandes necessidades do mundo atual. A universidade, como lugar do pensamento e da reflexão, deve ter este tema entre os pontos principais de sua pauta, pois requer expertise de profissionais de diferentes áreas do conhecimento. A ideia dos Diálogos Avançados é não só refletir, mas encontrar diretrizes e caminhos para esse grande desafio da humanidade", afirma Oliveira.

David Sperling, vice-coordenador do Polo São Carlos do IEA-USP, aponta que os "Diálogos Avançados" visam tratar, de forma conjunta e de maneira interdisciplinar, temas emergentes em um mundo cada vez mais complexo e que requer novas abordagens das ciências. "Para inaugurar os Diálogos pensamos ser fundamental atentarmos para o contexto do novo regime climático e o papel dos humanos na crise ambiental planetária, que requer enfrentamentos em diversas escalas, inclusive a local", pontuou, destacando também a importância da parceria entre os dois Institutos: "Temos certeza que esta sinergia entre os institutos trará muitos frutos para a produção de conhecimento, assim como para a cidade, pois um de nossos focos serão as políticas públicas", complementou.

Ao longo dos três dias, os participantes explorarão temas como mudanças climáticas, perda de biodiversidade, crise dos recursos naturais e as desigualdades socioeconômicas exacerbadas pelo impacto humano. Além de diagnosticar os problemas, a proposta é também refletir sobre perspectivas que possam contribuir para um futuro mais sustentável e equitativo. A intersecção entre ciência, tecnologia e sociedade será um eixo central das discussões, enfatizando a necessidade de colaboração entre os saberes para enfrentar os desafios globais do Antropoceno - termo utilizado para descrever o período mais recente da história do Planeta, caracterizado pelo impacto do homem na Terra.

Os "Diálogos Avançados 2024" se configuram como um espaço de troca de conhecimentos e experiências, promovendo a integração entre pesquisadores, estudantes e a sociedade em geral. O evento pretende ampliar a compreensão sobre como as ciências podem responder às crises contemporâneas, oferecendo uma plataforma para a construção coletiva de estratégias que possam guiar a humanidade em tempos de mudanças profundas.

Programação

O evento tem início no dia 15 de outubro, às 18h, com a mesa de abertura que terá a presença de Adilson Jesus Aparecido de Oliveira, diretor do IEAE-UFSCar, Roseli de Deus Lopes, diretora do IEA-USP, Elisabete Moreira Assaf e David Sperling, coordenadora e vice-coordenador do Polo São Carlos do IEA-USP. Na sequência, o convidado Casé Angatu fará a palestra de abertura. Angatu é indígena, historiador e doutor pela Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP. Ele também é professor na Universidade Estadual de Santa Cruz e na Universidade Federal do Sul da Bahia, ambas na Bahia. A abertura do evento acontece no Anfiteatro Jorge Caron, da USP São Carlos (Área 1).

No dia 16 de outubro, das 14h às 15h45, o tema "De que falamos quando falamos de Antropoceno" será debatido por José Eli da Veiga, professor do IEA-USP, e por Vera Alves Cepêda, professora do Departamento de Ciências Sociais da UFSCar. Na sequência, das 16h15 às 18h, a temática "Biodiversidades: morte e vida das espécies", será conduzida por Stelio Marras, professor de Antropologia do Instituto de Estudos Brasileiros (IEB) da USP, e por Hugo Sarmento, professor do Departamento de Hidrobiologia da UFSCar. As atividades desta tarde acontecem no auditório do edifício Sérgio Mascarenhas, sede do IEAE-UFSCar, área Norte do Campus São Carlos.

As atividades do último dia do evento acontecem a partir das 14h, no Anfiteatro Jorge Caron, da USP São Carlos (Área 1). O primeiro tema será "Vida e Energia", apresentado por Sonia Maria Barros de Oliveira, professora do Instituto de Geociências da USP, e por Ernesto Pereira, professor do Departamento de Química da UFSCar. Na sequência, a "Urbanização planetária: ecologias e desigualdades" será o tema da última mesa, conduzida pelos professores Marcel Fantin, do Instituto de Arquitetura e Urbanismo da USP, e Maria Aparecida de Moraes Silva, do Programa de Pós-Graduação em Sociologia da UFSCar.

O evento é gratuito e aberto ao público em geral. As informações completas e link para inscrição estão em http://dialogos-avancados.org.

Leia Também