Parceria do ICMC São Carlos impulsiona intercâmbio e formação de doutorandos

Crédito: Divulgação

Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação (ICMC) e Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA) anunciaram a colaboração no programa denominado Redes de Formação Inovadoras (ITN), cujo intuito principal é apoiar cientistas promissores, especialmente, doutorandos e pós-doutorandos.

Referência na União Europeia, o programa prevê intercâmbios, financiamento de bolsas de estudos, suporte em conferências, bem como participações internacionais em eventos nas áreas de Matemática e Ciência de Dados. Outra característica do programa é aproximar os acadêmicos aos demais setores, em especial às empresas.

O ICMC é o único instituto brasileiro a realizar esse convênio. O responsável pela iniciativa e articulação é o Prof. Dr. Tiago Pereira, que acredita que o programa será uma vitrine internacional para os trabalhos produzidos na USP. “Esse é um programa extremamente competitivo e de grande prestígio internacional na formação de pesquisadores de excelência. Alguns dos participantes desse convênio já foram selecionados para receber treinamento e, com certeza, estaremos formando futuros doutores na matemática, especialmente na área de Hiper Redes”, ressaltou.

Segundo Tiago, um dos diferenciais desse elo com o programa MSCA é colocar o ICMC e as pessoas que irão representá-lo no mapa da ciência europeia. “Beneficiaremos o país também com a vinda de alunos do mundo todo para dividir seus conhecimentos matemáticos com o Brasil. Ganharemos em visibilidade com eventos que promovemos tais como o Summer Meeting em Equações Diferenciais, o MBA em Ciências de Dados e outras ações do CEPID-CeMEAI relacionadas à indústria”.

Compartilhando experiência

Sajjad Bakrani é aluno de pós-doutorado de Tiago Pereira e está no ICMC há pouco mais de um ano. Ele conta que já foi bolsista de doutorado pelo programa Marie Skłodowska-Curie Actions entre os anos de 2016 e 2019, no Reino Unido. “Fiz parte de um projeto nomeado CRITICS – Transições Críticas em Sistemas Complexos – que envolveu estudantes de doutorado e orientadores de diversas universidades europeias com formação em Matemática, Física e Ecologia”. E, apesar de cada um construir seu próprio projeto, ele ressalta a interação e colaboração com o trabalho de outros estudantes da rede.

Outro benefício em ser bolsista pelo MSCA apontado por Bakrani foi a possibilidade de participar de eventos nos quais empresas privadas trouxeram problemas para discutir com os acadêmicos. “Isso nos deu a oportunidade de aprender mais sobre os problemas industriais e como a indústria funciona”, complementou.

Como participar da seleção

Ainda é possível concorrer, os interessados precisam ter mestrado em Matemática ou áreas afins. Os detalhes estão neste link.

Tiago Pereira chama a atenção para os critérios de análise que passam por uma comissão internacional. Interessados em aplicar podem escrever diretamente para o Prof. Tiago Pereira.

