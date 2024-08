Paraná se manifesta sobre evento em que cavalos atropelaram GCM após queima de fogos

Movimento São Carlos Sem Rodeios fez protesto durante a sessão ordinária da Câmara Municipal - Crédito: SCA

Na tarde desta terça-feira (13), o vereador Paraná Filho se pronunciou sobre o acidente ocorrido no evento "Top Três Tambores e Top Ranch", que ocorreu no Centro Municipal de Atividades Equestres, na noite do último sábado (10).

Durante o evento, um guarda civil municipal foi atropelado por vários cavalos que fugiram após o disparo de fogos de artifício durante o show da dupla sertaneja Bruno e Barretto. Os animais, assustados com o barulho, quebraram a cerca e fugiram para a rodovia Luís Augusto de Oliveira (SP-215).

Paraná, que foi um dos fomentadores do evento, sustentou que o "Top Três Tambores e Top Ranch" foi organizado com autorização de todos os órgãos competentes e que, até o início da noite, as atividades aconteceram dentro da conformidade. Entretanto, lamentou o acidente registrado no final da noite.

“Tudo no evento ocorreu certo durante o dia com atividades equestres e teve um grande show sertanejo à noite. Porém, no final, o evento ficou manchado por uma imprudência, uma falta de responsabilidade, um descumprimento da lei, por parte da dupla Bruno e Barreto, que a gente lamenta profundamente”, disse o vereador.

Além disso, o parlamentar sublinhou que adversários políticos estão aproveitando o período pré-eleitoral para disseminar mentiras e inverdades.

“Algumas pessoas estão se aproveitando do momento pré-eleitoral e começam a disseminar inverdades. Fazem isso porque não estavam lá e não sabem o que aconteceu ou porque, certamente, usam deste momento para lacrar”, afirmou. “Estão falando que houve maus-tratos aos animais, que vários cavalos fugiram do local e que dois teriam morrido. Porém, a verdade é que sete cavalos fugiram do local e nenhum morreu”, emendou o vereador.

Na tarde desta terça-feira, o movimento São Carlos Sem Rodeios fez protesto durante a sessão ordinária da Câmara Municipal. Os manifestantes exibiram cartazes com frases “Basta de crueldade animal”, “São Carlos não quer rodeios”, “Cadê a fiscalização da Lei 18059/2016”.

Ministério Público.

Após o evento, o Ministério Público informou que irá apurar a utilização de fogos de artifício, eventuais maus-tratos aos cavalos e acidentes envolvendo os animais, bem como a adequação do Centro Municipal de Atividades Equestres para a realização de eventos de tal porte e a configuração de dano moral coletivo.

Prefeitura Municipal.

A Prefeitura informou processará dupla sertaneja "Bruno e Barreto". Confira a nota na íntegra:

A Prefeitura de São Carlos esclarece que devido o incidente ocorrido no último sábado (10/08), no Centro Municipal de Atividades Equestres, durante o evento “TOP Três Tambores e TOP Ranch”, organizado pela empresa Contato, quando os cavalos da competição romperam o piquete e alcançaram a Rodovia SP-215, a Procuradoria Geral do Município vai acionar juridicamente a empresa Bruto Memo Produções Artísticas LTDA representante da dupla “Bruno e Barreto” pela queima de fogos com estampidos no encerramento do show, uma vez que a empresa violou a Lei Municipal Nº 18059/2016, a Lei Estadual nº 17389/21, a Lei Federal nº 6881/2017 e o alvará emitido pela Prefeitura para a realização do evento onde está clara a proibição da utilização de fogos

