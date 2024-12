Papai Noel Solidário leva alegria à idosos e crianças

No Abrigo de Idosos Papai Noel chega com muito carinho e ternura para emocionar os internos - Crédito: Divulgação

Os idosos do Abrigo Helena Dornfeld, bem como aproximadamente 50 residentes na Vila Jacobucci receberam uma visita especial sábado, 14, quando o Bom Velhinho levou felicidade e diversão.

Na oportunidade aconteceu pela 21ª vez o Papai Noel Solidário, sendo que em São Carlos foi realizado pela terceira vez.

A ação social foi idealizada por Marcelo Silveira do Patrocínio, que personificou o Bom Velhinho, bem como sua esposa (Irene) foi a Mamãe Noel.

O evento solidário começou por volta das 10h40 e o Abrigo de Idosos foi a primeira parada do Papai Noel, quando foram doados (recursos financeiros obtidos através de campanha nas redes sociais) 660 quilos de alimentos, nove fardos de fraldas geriátricas, um fardo de papel higiênico e 43 toalhas de banho. Cada idoso ganhou ainda uma caixa de pão de mel e uma toalha de banho.

Após a festa no abrigo, a caravana natalina foi para a Vila Jacobucci, quando foram distribuídos salgadinhos e pirulitos para aproximadamente crianças da comunidade, quando aconteceu nova festa,

“A ficha está caindo ainda, apesar de tanta experiência, ouço palavras que depois que acaba, começo a refletir, o choro vem agora. Meu muito obrigado aos colaboradores pela confiança e esforço! Vocês fizeram a diferença e muito”, disse Marcelo, em um post, relatando ainda que o Papai Noel Solidário contou com a colaboração de Paloma Chiccolli, Mamãe Noel Irene e Matheus Felipe, um jovem que fez um relato emocionante. “Quero agradecer. Desde muito novo, sempre sonhei e pedi a Deus para que ele me desse condições, de um dia praticar a caridade e ajudar os demais, seja criando projetos sociais, filantrópicos e etc. E hoje, com vocês, eu realizei o início desse sonho. Estou muito feliz e satisfeito demais, conte comigo para os próximos anos”, disse Matheus.

