Papai Noel encanta São Carlos com o 6º Pedala & Repassa

O Papai Noel “arrepiou” a noite de São Carlos, em mais uma edição (a sexta) do Pedala & Repassa, quando foram entregues 40 bicicletas para crianças de famílias carentes.

A iniciativa é da ONG Pedala São Carlos, presidida por Everson Coxinha Padilha que, em um trabalhador empreendedor, arrecadou 40 bicicletas ao longo de 2023, doadas por várias pessoas e entidades para serem revertidas para pequenos são-carlenses cujos pais não reúnem condições de adquirir o brinquedo.

Com as bicicletas em mãos, Coxinha se transformou no Papai Noel Ciclista e apoiado por 70 voluntários, mais personagens infantis e palhaços, além de 200 ciclistas de todas as idades, saíram em caravana para levar muito carinho, empatia, amor e ver estampada nas felizardas crianças, o sorriso por ter ganho um presente.

As crianças que ganharam as bikes foram mapeadas por uma entidade e repassadas para a ONG Pedala São Carlos. “Fiquei muito feliz com o sucesso desta ação social. A cada ano uma emoção diferente. Já vamos começar a organizar a sétima edição 2024”, prometeu Coxinha, salientando que além das 40 bikes foram doados ainda aproximadamente 1,5 mil brinquedos.

A caravana do Papai Noel Ciclista se concentrou na região do Sesc São Carlos e saiu com destino ao centro, passando pelo Mercadão, rua Episcopal, Senac, Praça Itália, rotatória em frente a E.E. Jesuíno de Arruda, Avenida República do Líbano, Avenida Integração e Cidade Aracy.

