Papai Noel do Samu leva alegria em Cemei e no abrigo de idosos Helena Dornfeld

Papai Noel na Cemei Professor Flavio Aparecido Ciaco - Crédito: Maycon Maximino

Nesta terça-feira (10), membros do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) realizaram a distribuição de doces arrecadados em uma campanha solidária promovida recentemente.

A iniciativa contou com a presença do Papai Noel Samuzeiro, que levou alegria e guloseimas para crianças do CEMEI Professor Flavio Aparecido Ciaco, no bairro Planalto Verde, e também para os moradores do Abrigo de Idosos Helena Dornfeld.

A campanha de arrecadação segue em andamento. Interessados em contribuir podem doar balas, pirulitos, pipocas, chicletes e outros doces diretamente na base do Samu, localizada ao lado do Hospital Universitário. Uma nova distribuição está programada para o dia 20.

