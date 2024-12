Papai Noel do Fagá distribui presentes e refeições para famílias carentes

Em assentamento, brinquedos e refeições foram distribuídos - Crédito: Divulgação

Em uma manhã de solidariedade e empatia para com o próximo, foi realizado o 24º Natal Solidário, idealizado e promovido pelo assistente social Benê Silva, de 67 anos, com o apoio de muitos colaboradores que realizaram doações ao longo do ano.

Contando com 16 voluntários, na manhã deste domingo, 22, foram realizadas a entrega de brinquedos e de refeições.

Nas primeiras horas de domingo teve início a ação social que se estendeu até às 13h30.

Assim, o Papai Noel do Fagá esteve ativo e entregou 400 brinquedos para crianças carentes previamente cadastradas residentes na região, além de pequenos moradores no Antenor Garcia.

Este ano, o Papai Noel pode ainda fazer com que o domingo fosse farto, ao fornecer 286 marmitex (sendo 75 para abrigados e funcionários do Cantinho Fraterno Dona Maria Jacintha, outras 92 refeições entregues para famílias cadastradas antecipadamente em sua própria residência e outras 119 no assentamento no Antenor Garcia.

O cardápio foi bem sugestivo e suculento composto de arroz, feijão gordo, macarrão ao molho, frango ao molho, linguiça assada, carne louca (desfiada com legumes) e farofa.

