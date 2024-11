Papai Noel do Fagá confirma na agenda: Natal Solidário será dia 22

Papai Noel do Fagá fará ação solidária pelo 23º ano consecutivo - Crédito: Divulgação

Está confirmado. O Papai Noel do Fagá estará em ação pelo 23º ano consecutivo no “Natal Solidário” que é realizado por Benê Silva e sua família e mais uma equipe de amigos e voluntários que colaboram para que o evento ocorra todos anos.

Este ano, a perspectiva é que pelo menos 400 crianças de 2 a 10 anos de idade recebam presentes. Consta ainda do evento, a entrega de 300 refeições, sendo que 50 delas são encaminhadas para o Abrigo de Idosos Helena Dornfeld.

O Natal Solidário será realizado no dia 22 de dezembro, das 10h30 às 12h e a partir do dia 1º de dezembro, as famílias que quiserem participar da festa, podem se inscrever na Avenida João de Lourenço, 535.

De acordo com Benê Silva, os presentes e as refeições serão entregues para as famílias cadastradas previamente. “É uma satisfação muito grande em poder realizar algo de bom para a sociedade e proporcionar momentos de paz e felicidade para as pessoas”, disse.

