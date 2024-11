Papai Noel Ciclista se apronta para entregar 30 bikes e 2 mil brinquedos

Encantamento deve marcar a entrega de bikes para crianças de famílias carentes - Crédito: Divulgação

Uma ação social de grande porte, que conta com a participação de muitos voluntários e que agrega solidariedade, empatia e qualidade de vida será realizada no dia 12 de dezembro, uma quinta-feira, com a sétima edição do Pedala & Repassa, evento realizado pelo Pedala São Carlos.

Neste dia, acontecerá a Carreata Especial de Natal, quando serão entregues 30 bicicletas e aproximadamente 2 mil brinquedos para crianças carentes (de ambos os sexos) oriundas de famílias carentes localizadas no grande Jardim Santa Felícia, Jardim Santa Angelina e Residencial Romeu Tortorelli. Consta ainda a distribuição de balas e doces para crianças de bairros carentes da cidade.

O pedal urbano terá ainda apoio da Guarda Municipal e agentes de trânsito. A concentração será no Parque do Kartódromo a partir das 18h e a saída da ação social está prevista para às 19h30h.

De acordo com Everson José Coxinha Padilha, fundador e presidente do Pedala São Carlos, o passeio ciclístico noturno e a carreata terá, um trio elétrico iluminado que irá entoar canções natalinas, além de Papai Noel maluco e ciclista, carros dos grupos, Trupe Clows, cata pebas, entre outras atrações.

Os participantes irão concorrer ainda a um prêmio especial para a bike mais enfeitada, além de um sorteio de uma Caloi 10 100% reformada.

Para tanto, basta ao ciclista que for participar, levar um brinquedo em bom estado no dia ou um pacote de bala e pegar uma pulseira para concorrer aos prêmios.

Em entrevista ao São Carlos Agora, Coxinha não escondeu a satisfação pela realização de mais um Pedala & Repassa. “É uma sensação de agradecimento, de realização. Após mais um ano, poder entregar estes mimos. Vamos presentear a garotada com 30 bikes que foram arrecadadas durante o ano junto a amigos. Elas foram reformadas e em estado de nova. A gente espera poder fazer uma grande festa e ver o sorriso estampado no rosto das crianças e dos familiares”, finalizou.

