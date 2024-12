Papai Noel cadeirante presenteia mais de 300 crianças em São Carlos

O “Bom Velhinho” cadeirante durante entrega dos presentes no Natal Solidário - Crédito: Divulgação

Uma tarde muito alegre e descontraída. Assim foi domingo, 1, no salão paroquial da Igreja São João Batista, no Jardim Santa Felícia, com a realização da 7ª edição do Natal Solidário da ONG MID que fez uma festa de final de ano para famílias cadastradas e que possuem crianças com necessidades especiais.

Durante a confraternização, o Papai Noel cadeirante distribuiu presentes para mais de 300 crianças, todas apadrinhadas. Foram bonecas, carrinhos, bolas, brinquedos educativos. Todas as famílias puderam ainda saborear cachorro quente, pipoca, guloseimas, bolo e refrigerantes.

Um dos pontos altos foi, ainda, a chegada do mascote “Toco Cotoco”, um castor que “nasceu” na Austrália há 18 anos. Exatamente no dia 26 de agosto de 2006, dia que a entidade não governamental foi fundada.

Agora, o Papai Noel Itinerante

Desde segunda-feira, 2, o Papai Noel Cadeirante saiu de cena para dar a vez para o Papai Noel Itinerante que irá visitar 50 moradias em São Carlos, Ibaté e Santa Eudóxia e que faz parte do Natal Solidário da ONG MID.

São profissionais de São Carlos que, voluntariamente irão se vestir de “Bom Velhinho” e a cada dia visitar três residências onde estão crianças (de todas as idades) acamadas e impossibilitadas de ir a uma festa presencial.

O ponto alto da visita do Papai Noel Itinerante será a última visita, em uma casa onde está a “bebê” de 111 anos que irá poder abraçar o “Bom Velhinho”.

