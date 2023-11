Papa Francisco recebe réplica do Santuário da Aparecidinha

Momento em que o Papa Francisco recebe a réplica do Santuário da Aparecidinha - Crédito: Divulgação

Na tarde deste sábado, 11, o reitor do Santuário da Babilônia, padre Everton Luchesi, após o convite para participar do 2º Encontro Internacional de Reitores que teve início quinta-feira, 9, no Vaticano, viveu a grande alegria de poder presentear o Papa Francisco com uma réplica do Santuário da Aparecidinha, uma estola de Nossa Senhora e contar um pouco da famosa história presente na cidade de São Carlos, bem como estar com reitores do mundo.

A iniciativa, que ocorre em preparação para o Ano Santo de 2025, na Sala Paulo VI, teve como tema “O Santuário: casa de oração”.

O encontro buscou valorizar cada devoção, fomentar a arte da acolhida e trazer os reitores mais próximos do Papa.

Estiveram presentes alguns reitores como padre Eduardo Catalfo (Santuário de Aparecida), Marco Aurélio da Silva (Santuário do Pai Eterno), Carlos Cabecinhas (Santuário de Fátima - Portugal) entre outros.

