Lions Clube São Carlos Clima visita Santa Casa e realiza doações para a maternidade

Crédito: Comunicação Santa Casa

Nesta semana membros do Lions Clube São Carlos Clima protagonizaram um momento de solidariedade ao visitarem a Santa Casa da cidade. Recebidos pelo provedor da instituição, Antonio Valerio Morillas Junior, o grupo entregou uma série de produtos de higiene para a maternidade.

As doações incluíram um total de 75 pacotes com 80 fraldas, 75 pacotes com 15 absorventes, 30 pacotes com 3 toucas, 30 pacotes com 3 luvas, além de 75 pares de meias, roupas íntimas femininas, lençóis e mantas de flanela, e impressionantes 790 absorventes.

Além disso, na mesma ocasião, Maria Cristina Trevelin foi oficialmente integrada ao grupo de voluntárias da Santa Casa, recebendo um crachá e um certificado em reconhecimento ao seu compromisso e dedicação como voluntária. "É uma honra e um privilégio ser reconhecida como a mais nova membro do nosso grupo de voluntárias da Santa Casa. Estou verdadeiramente emocionada por poder contribuir de forma significativa para a comunidade e fazer parte de uma equipe tão dedicada e compassiva. Estou ansiosa para trabalhar ao lado de vocês", disse Maria Cristina.

Segundo o provedor da instituição, os produtos de higiene serão de inestimável valor para as mães e bebês que são atendidos na maternidade. "Essa demonstração de solidariedade não apenas alivia as necessidades imediatas, mas também fortalece o espírito de comunidade e apoio mútuo que nos guia. Além disso, é com grande satisfação que parabenizamos Maria Cristina por se tornar a mais nova membro do nosso grupo de voluntárias. Sua disposição em se envolver e contribuir com nosso trabalho é inspiradora", ressaltou Morillas.

Também participaram da visita Luis Carlos Trevelin, que faz parte da mesa administrativa da Santa Casa e é membro do Lions Clube e Andreia Lourenço coordenadora de Captação de Recursos da instituição.

