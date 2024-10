Pantera Negra, Homem Aranha e Orderman prometem agitar o Santa Angelina, Aracy e o centro

Pantera Negra, Homem Aranha e Ordemen: tristeza que se prepare, chegou um trio que promete muita felicidade - Crédito: Divulgação

Que as crianças do Jardim Santa Angelina, do Cidade Aracy e àquelas que estarão a passeio pelo centro de São Carlos se preparem. Um trio de super-heróis prometem atacar a tristeza e lançar seus superpoderes para tornar o Dia das Crianças, sábado, 12, um dia cheio de felicidade e muita alegria.

A promessa é do Homem Aranha, Pantera Negra e Ordeman que prometem promover momentos de muita desconcentração a partir das 9h, quando irão distribuir 50 quilos de balas, além de muitas brincadeiras e divertimento. Segundo Wesley, as doações foram de pessoas anônimas.

A iniciativa faz parte do Projeto Superação 2024, idealizado pelo socorrista Wesley Camargo do Nascimento, 35 anos. “Este é o primeiro de muitos anos”, disse, em entrevista ao São Carlos Agora.

Wesley é um voluntário e irá contar com a ajuda do tio Niasanu Fernando do Nascimento, 46 anos, zelador e do estudante de 18 anos, Arthur Marcondes de Oliveira. O pai de Wesley, a aposentado Carlos Alberto Nascimento, 55 anos, irá acompanhar para tirar fotos da ação social.

Como tudo começou

Wesley disse que este projeto é em homenagem ao seu primo Yuri, que faleceu de leucemia, quando eram crianças. “Ele era meu melhor amigo. Tinha só sete anos. Hoje, meu filho tem o nome do meu primo”, disse, emocionado. “Tudo que faço é em homenagem ao meu priminho”.

Wesley disse ainda que pretende expandir o seu projeto, pois seu sonho é poder visitar hospitais. “Parte deste sonho será realidade em 2025, quando vamos vestidos de super-heróis no Hospital Amaral Carvalho (que cuida de pacientes com tumores e fica em Jaú)”, disse, feliz.

Porém, seu desejo é poder visitar a ala pediátrica da Santa Casa de São Carlos. E sempre trajado de super-herói. “Estou mantendo contato, mas encontro dificuldades”, disse, salientando que tem guardado em casa 50 travesseirinhos que quer doar pessoalmente. “É um sonho, um desejo”.

