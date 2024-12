Pantera Negra e Homem Aranha tem agenda cheia e faz a alegria da criançada em São Carlos

Pantera Negra e Homem Aranha em ação: alegria, felicidade e espantando a tristeza - Crédito: Bárbara Silva

“Xô tristeza, sai pra lá”. Com Pantera Negra e Homem Aranha “na área”, não tem rostinhos “amarrados”. Integrantes do Projeto Superação 50, Wesley Camargo do Nascimento, 36 anos, socorrista e Niasanu Fernando do Nascimento, 44 anos, autônomo, estão com agenda cheia.

No dia a dia, profissionais e pais de família. Mas, na agenda dos dois cidadãos são-carlenses, quando solicitados, se tornam super-heróis e não há tristeza que vença a energia positiva do Pantera Negra e do Homem Aranha. “São heróis em ação levando alegria aos pequeninos”, disse Wesley.

Desta forma, Pantera Negra e Homem Aranha estiveram na tarde de quinta-feira, 5, na Creche Divina Providência, na Vila Isabel e foram recepcionados por 75 crianças. “Fomos convidados para fazer a visita e levamos garrafinhas que a gente ganhou para serem doadas”, disse o Pantera Negra que, ao lado do Homem Aranha brincaram e se divertiram com os pequenos são-carlenses.

Mais alegria à vista

Pantera Negra e Homem Aranha carregaram as baterias da felicidade e vão agitar mais uma ação solidária.

Rafaelly Fernanda de Moura que faz o curso de Aprendizagem no Senac, solicitou a presença dos super-heróis para Ação social Senac 256705, que irá entregar ursos de pelúcia no Cemei João Jorge Marmorato, na Vila Isabel a partir das 14h30 desta segunda-feira, 9.

Reforço chegando

Para não dar espaço para a tristeza e monotonia, o Projeto Superação vai ganhar um reforço. Na verdade, um belo reforço, que irá encantar os pequenos.

Além do Pantera Negra e Homem Aranha, em breve a Branca de Neve irá se unir nas visitas. A roupa da personagem foi doada por Gabriela Thais Corneta Gallo, 38 anos;

Mais visita e nova integrante

Antes do dia 25, Natal, os super-heróis irão visitar, novamente, as crianças que estão em recuperação e internadas na Santa Casa. Há a perspectiva que eles estejam presentes em mais ações solidárias em São Carlos.

O projeto tem ainda uma nova integrante. Trata-se da profissional em Educação Física, Bárbara Alves da Silva, 32 anos. Treinadora desportiva ela é a responsável pelos vídeos e fotos dos super-heróis em ação.

