Pane mecânica corresponde a 42% dos atendimentos realizados pela Arteris ViaPaulista

Crédito: Divulgação

Ribeirão Preto, 23 de outubro de 2024. Em todo o trecho sob concessão da Arteris ViaPaulista, um total de 720 quilômetros de rodovias, panes mecânicas foram responsáveis por 42% dos atendimentos prestados pela concessionária de janeiro a 1º de outubro de 2024. De um total de 45.987 ocorrências que geraram a necessidade de chamado, 19.343 foram de usuários que tiveram algum tipo de problema mecânico e foram obrigados a parar o veículo e acionar a empresa.

Pneu furado e pane seca, isto é, a falta de combustível, também são demandas comuns e que representam 8,4% e 5,8% do total registrado no período, respectivamente.

Nos trechos sob a sua concessão, a concessionária oferece atendimento especializado aos usuários durante 24 horas. Por também administrar trechos mais urbanizados, como os perímetros urbanos da Rodovia Anhanguera (SP-330) e Cândido Portinari (SP-334), muitos motoristas têm dúvidas de quando e em que tipos de situação recorrer à Concessionária. O pedido de ajuda pode ser feito por meio do 0800 001 1255, através da utilização dos totens de autoatendimento nas bases SAUs (Serviço de Atendimento ao Usuário) e, ainda, pelo app SOS ViaPaulista.

Todas as chamadas realizadas são direcionadas para a equipe do Centro de Controle Operacional, que monitora a rodovia em tempo real.

Diariamente, a empresa também mantém em operação equipes que percorrem as rodovias para prestar serviços como inspeção de tráfego, socorro mecânico emergencial, guincho, captura de animais na pista e socorro médico no caso de emergências.

Prevenção

A gerente de Operações, Ana Caetano, enfatiza a importância da manutenção veicular e da checagem de itens importantes dos veículos, como nível do óleo do motor, as condições dos pneus, funcionamento das partes elétricas, nível da água do radiador e do fluido de freio.

“Uma manutenção preventiva e adequada ajuda a evitar que o veículo pare de repente na rodovia e por consequência exponha o usuário a riscos desnecessários, como por exemplo se ocorre uma parada brusca, podendo ocasionar uma colisão”, exemplifica a gerente.

Leia Também