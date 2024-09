Pancadas de chuva podem atingir o estado de SP neste sábado; confira a previsão

Leitor registra chuva na região Central (27/09) - Crédito: Whatsapp SCA

Sexta-feira (20/09)



A sexta-feira começa com Tempo estável e com pouca nebulosidade em grande parte do estado de São Paulo. Entretanto, pancadas de chuva são previstas em pontos isolados, devido ao calor e a umidade atmosférica. No decorrer da tarde, novas áreas de chuvas com trovoadas isoladas se formam a partir do oeste, sul e sudeste do estado, devido à aproximação de uma nova frente fria.

Sábado (21/09)



Frente fria desloca-se rapidamente pelo estado de São Paulo, com previsão de chuvas e trovoadas de forma isolada, principalmente na parte central e leste do estado. As temperaturas estarão amenas.

Domingo (22/09)



Frente fria afasta-se do estado de São Paulo, e com isso, a condição do Tempo ficará estável em todo o estado, com poucas nuvens e predomínio de Sol. As temperaturas estarão elevadas.

